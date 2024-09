Superbike, alla scoperta del Cremona Circuit. La nuova pista italiana entra nel giro iridato

Il Mondiale Superbike sta per tornare in Italia, ma si appresta ad affrontare un contesto totalmente inedito. Difatti, il campionato dedicato alle derivate di serie farà tappa al cosiddetto Cremona Circuit. In realtà, la città lombarda dista una trentina di km, la pista è edificata nel mezzo della pianura padana, in un terreno amministrato dal piccolissimo comune di San Martino del Lago.

È dunque doveroso effettuare un piccolo approfondimento sull’autodromo, perché in Italia quando si parla di competizioni di carattere internazionale, si parla ormai da decenni solo di Monza, Imola, Mugello e Misano Adriatico. Il Cremona Circuit rappresenta a tutti gli effetti una gradita ventata d’aria fresca in un Paese dove l’impiantistica sportiva, non solo dedicata ai motori, è un perenne vulnus.

Aperto nel 2011, il circuito ha “svoltato” dal 2016, diventando silenziosamente un tracciato di culto per i motociclisti amateurs (perché chiamarli “dilettanti”, come imporrebbe il nostro idioma, sarebbe svilente. Purtroppo il termine ha assunto una connotazione negativa, pur senza averla in origine). Indubbiamente la pista non è mai stata captata dal radar del grande pubblico, cionondimeno ha guadagnato un’ottima reputazione nell’ambiente dei rider, non solo italiani. Addirittura, l’autodromo lombardo è arrivato a guadagnarsi lo status di più frequentato dai motociclisti d’Europa!

Con il passare del tempo e all’ottima reputazione guadagnata, è stato possibile per i gestori effettuare una serie di investimenti che ha portato addirittura l’impianto nel giro del Mondiale Superbike. La tappa del 2024 sarà la prima di cinque, poiché il contratto con il management del campionato iridato si estende sino al 2028.

Intitolato alla memoria di Angelo Bergamonti, pilota cremonese vincitore di due gare nel Motomondiale 1970 e scomparso prematuramente nel 1971 a 32 anni, il Cremona Circuit – nella sua attuale versione – misura 3.792 metri ed è situato a una cinquantina di km da Taneto, il comune in cui è cresciuto quel Nicolò Bulega attualmente in piena corsa per la conquista del Mondiale Superbike. Al riguardo, la tappa di questo weekend sarà cruciale per la rincorsa a un Iride improvvisamente tornato in bilico dopo l’infortunio di Toprak Razgatlioglu.