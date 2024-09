Superbike, Nicolò Bulega vince in solitaria gara-2 a Magny-Cours. Petrucci in piazza d’onore

La giornata delle opportunità. Una gara-2 falcidiata dalle assenze quella di questo round francese della Superbike a Magny-Cours. Il tracciato transalpino ha mietuto “vittime” eccellenti nel corso del weekend, citando il turco Toprak Razgatlioglu (BMW), caduto nel corso delle prove libere, il nord-irlandese Jonathan Rea (Yamaha) protagonista di un crash in gara-1 ieri, e lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati), finito a terra nella Superpole Race e con una frattura al costato.

Un quadro clinico da sottolineare e bravo Nicolò Bulega ad approfittare di questo contesto un po’ particolare e a fare doppietta, dopo aver trionfato nella Superpole Race odierna. Un bel modo per dimenticare l’errore nella prima manche di ieri sul bagnato, vincendo in solitaria e in testa dal primo all’ultimo metro di questa gara-2. Vittoria mai in discussione del pilota ufficiale di Borgo Panigale, a precedere Danilo Petrucci (Ducati) di 2.303 e l’americano Garrett Gerloff (BMW) di 4.300.

Ha di che rammaricarsi Alex Lowes, costretto ad andare lungo nelle prime fasi e perdendo non poche posizioni. La quarta piazza conclusiva, a 6.576, è stata la dimostrazione che il pilota della Kawasaki avesse il potenziale per ambire alla top-3.

Quinto posto per il vincitore di ieri sul bagnato di gara-1, Michael van der Mark, sull’altra BMW a 7.521. Da sottolineare il piazzamento in zona punti tutti gli altri piloti italiani: Andrea Locatelli 10°, Axel Bassani 11°, Andrea Iannone 12°, Alessandro Delbianco 13° e Michael Ruben Rinaldi 15°. Bulega, visto lo stop di Razgatlioglu, si è avvicinato a 55 lunghezze dal turco in classifica generale.

CLASSIFICA GARA-2 ROUND FRANCIA SUPERBIKE 2024

1 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’36.717 287 295

2 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 2.303 +2.303 1’37.000 292 295

3 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 4.300 +1.997 1’36.977 288 298

4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 6.576 +2.276 1’36.920 290 291

5 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 7.521 +0.945 1’37.198 291 296

6 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 11.620 +4.099 1’37.414 284 284

7 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 11.939 +0.319 1’37.365 277 288

8 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 12.155 +0.216 1’37.404 293 293

9 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 12.219 +0.064 1’37.172 290 292

10 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 13.821 +1.602 1’37.484 289 293

11 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 17.918 +4.097 1’37.254 289 292

12 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 26.852 +8.934 1’37.931 281 295

13 52 DELBIANCO Alessandro Yamaha YZF R1 28.630 +1.778 1’38.078 279 290

14 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 28.646 +0.016 1’38.006 277 290

15 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 29.418 +0.772 1’38.118 273 281

16 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 35.166 +5.748 1’38.260 290 291

17 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 36.438 +1.272 1’38.304 283 290

18 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 49.190 +12.752 1’39.018 286 290

19 75 LOPES Ivo Honda CBR1000 RR-R 49.535 +0.345 1’38.884 286 292

RT 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’37.915 281 288