Sport in tv oggi (venerdì 6 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 6 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla nona giornata di gare alle Paralimpiadi di Parigi. Nella capitale francese tante specialità da seguire, con gli azzurri che vorranno regalare altre emozioni agli appassionati. In primo piano la diciannovesima tappa della Vuelta a España 2024: sull’Alto de Moncalvillo ci si aspetta una grande lotta. Primo giorno di prove libere nel week end del GP di San Marino del Motomondiale. In MotoGP riprende la sfida tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, con Marc Marquez terzo incomodo.

In serata poi la Nazionale italiana di calcio di Luciano Spalletti farà il suo esordio in Nations League, affrontando il difficile incontro con la Francia, mentre Jannik Sinner è atteso nella prima semifinale degli US Open 2024 contro il britannico Jack Draper per puntare alla Finale del Major di New York.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 6 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 6 settembre

8.30 MotoE, GP Misano: prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Judo, Europei giovanili: seconda giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.

9.00 Moto3, GP Misano: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

9.50 Moto2, GP Misano: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.45 MotoGP, GP Misano: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.25 MotoE, GP Misano: prove libere 2 – Nessuna copertura tv/streaming.

12.56 Snooker, Saudi Masters: semifinali – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.15 Moto3, GP Misano: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.29 Ciclismo, Vuelta a España 2024: diciannovesima tappa – Diretta tv dalle 14.30 su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.30 Ciclismo, Tour of Britain: quarta tappa – Diretta streaming su Discovery+.

13.45 Ciclismo, Giro di Romandia: prima tappa – Diretta streaming su Discovery+.

14.05 Moto2, GP Misano: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.30 Judo, Europei giovanili: seconda giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

15.00 MotoGP, GP Misano: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Calcio, Nations League: Kazakistan vs Norvegia – Diretta streaming su Uefa.tv.

16.15 MotoE, GP Misano: Q1 – Nessuna copertura tv/streaming.

16.30 Surf, Lower Trestles: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+.

16.35 MotoE, GP Misano: Q2 – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Calcio, Nations League: Lituania vs Cipro – Diretta streaming su Uefa.tv.

18.00 Tennis, US Open 2024: finale doppio femminile – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

19.55 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo a Koper: semifinali lead – Diretta streaming su Discovery+.

20.45 Calcio, Nations League: Francia vs Italia – Diretta tv su Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay.

20.45 Calcio, Nations League: Belgio vs Israele – Diretta streaming su Uefa.tv.

20.45 Calcio, Nations League: Kosovo vs Romania – Diretta streaming su Uefa.tv.

20.45 Calcio, Nations League: Slovenia vs Austria – Diretta streaming su Uefa.tv.

20.45 Calcio, Nations League: Galles vs Turchia – Diretta streaming su Uefa.tv.

20.45 Calcio, Nations League: Islanda vs Montenegro – Diretta streaming su Uefa.tv.

21.00 Tennis, US Open 2024: prima semifinale singolare maschile (Jannik Sinner vs Jack Draper) – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

21.00 Golf, Ascension Charity Classic: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+.

01.00 Tennis, US Open 2024: seconda semifinale singolare maschile (Taylor Fritz vs Frances Tiafoe) – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.