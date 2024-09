LIVE Nuoto, Paralimpiadi 2024 in DIRETTA: tante carte per l’Italia con Fantin, Barlaam e Raimondi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della nona giornata del nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Quest’oggi a La Defense Arena di Parigi verranno assegnati altri 15 titoli. Tante carte per l’Italia per ampliare il proprio bottino in una Paralimpiade già storica.

Dopo l’oro di ieri nei nei 100 stile libero S6 Antonio Fantin torna in vasca per i 400 stile libero, la gara più lunga in programma. Sarà importante capire quante energie siano rimaste all’azzurro dopo quanto fatto ieri. Torna in vasca anche Simone Barlaam: l’italiano insegue la terza medaglia di queste Paralimpiadi dopo l’oro nei 50 stile libero S9 e l’argento nei 400 stile libero S9. Questa volta l’azzurro sarà impegnato nei 100 farfalla S9. Al via di questa gara ci saranno anche Federico Morlacchi e Simone Ciulli.

L’Italia avrà un’altra grande chance con Stefano Raimondi. L’italiano è già stato protagonista di una Paralimpiade da sogno con tre medaglie d’oro nei 100 stile libero S10, 100 rana SB9 e 100 farfalla S10. Quest’oggi Raimondi gareggerà nei 100 dorso S10 insieme a Riccardo Menciotti.

Italia protagonista anche nei 50 farfalla S5 (Giulia Ghiretti), 50 stile libero S3 (Vincenzo Boni ed Emmanuele Marigliano), 50 stile libero S4 (Luigi Beggiato e Federico Cristiani), 100 stile libero S8 (Alberto Amodeo) e 400 stile libero S6 (Arianna Talamona).

La nona giornata del nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024 inizierà alle 9.30 con la sessione serale. Alle 17.30 il via della sessione pomeridiana in cui verranno disputate tutte le finali in programma quest’oggi. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del nuoto alle Paralimpiadi 2024. Buon divertimento!