Sport in tv oggi (venerdì 27 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 27 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati su Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che scenderanno in campo nei tornei ATP 500 di Tokyo e Pechino. Incomincia l’intenso fine settimana riservato al GP di Indonesia per la MotoGP, mentre i Mondiali di ciclismo propongono la prova in linea under 23 maschile.

Spazio anche alle prove libere del GP di Aragon per la Superbike, al Rally del Cile, ai tornei di golf della settimana e a un ricco menu di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 27 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 27 settembre

02.15 TRIATHLON – World Triathlon Championship Series, gara maschile (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

03.00 MOTO3 – GP Indonesia, prove libere (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.50 MOTO2 – GP Indonesia, prove libere (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Macau Open (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 TENNIS – ATP 500 Tokyo, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Berrettini-Fils (quarto match dalle ore 04.00 e non prima delle ore 11.00)

04.45 MOTOGP – GP Indonesia, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

05.00 TENNIS – ATP 500 Pechino, primo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Musetti-Bergs (secondo match dalle ore 05.00)

05.00 TENNIS – WTA 1000 Pechino, primo turno (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX). Errani/Paolini-Bucsa/Niculescu (ore 06.30)

05.30 TRIATHLON – World Triathlon Championship Series, gara femminile (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

07.15 MOTO3 – GP Indonesia, prove 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.05 MOTO2 – GP Indonesia, prove 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.30 GOLF (DP World Tour) – Open di Spagna, secondo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 14.00; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.30 PARACICLISMO – Mondiali, prove in linea C1-C2 maschile (diretta streaming su Discovery+)

09.00 MOTOGP – GP Indonesia, prove (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.20 SUPERBIKE – GP Aragon, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 PARACICLISMO – Mondiali, prove linea T1-T2 maschile/femminile (diretta streaming su Discovery+)

12.45 CICLISMO – Mondiali, prova in linea under 23 maschile (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.35 RALLY – Rally del Cile, sei prove speciali (diretta streaming integrale su DAZN)

14.30 CALCIO A 5 (Mondiali, ottavi di finale) – Thailandia-Francia (diretta streaming su Fifa+)

14.00 SNOOKER – British Open, quarti di finale (diretta tv su Eurosport 2 e dalle ore 20.00 su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 SUPERBIKE – GP Aragon, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 CALCIO A 5 (Mondiali, ottavi di finale) – Argentina-Croazia (diretta streaming su Fifa+)

17.00 PALLANUOTO (EuroCup, qualificazione) – Valis Valjevo-Brescia (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 PALLANUOTO (EuroCup, qualificazione) – De Akker-Dubrovnik (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 PALLANUOTO (EuroCup, qualificazione) – Ortigia-PAOK (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 GOLF (PGA Tour) – Presidents Cup (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Auxerre-Brest (non è prevista diretta tv/streaming)

19.15 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Olimpia Lubiana-Asiago (diretta streaming su DAZN)

20.00 PALLANUOTO (EuroCup, qualificazione) – Pro Recco-Primorje (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Bochum (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie B) – Cittadella-Frosinone (diretta streaming su DAZN)

20.35 RUGBY (United Rugby Championship) – Glasgow-Benetton (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Lecce (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Rennes (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Valladolid-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

21.15 CALCIO (Liga portoghese) – Estoril-Sporting Lisbona (diretta streaming su DAZN)

