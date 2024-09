LIVE Musetti-Bergs, ATP Pechino 2024 in DIRETTA: attenzione al belga che sconfisse Cobolli in Davis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 500 di Pechino tra Lorenzo Musetti e Zizou Bergs.

La partita si preannuncia alla pari, tra due giocatori in forte ascesa e che, seppur in momenti diversi dei rispettivi percorsi, si sono trovati a giocare la miglior stagione della carriera. Musetti viene dalla finale persa in quel di Chengdu, dopo una settimana che è servita più a ritrovare il ritmo gara, dopo che l’azzurro si era dedicato prevalentemente al lavoro atletico dopo la sconfitta al 3° turno degli US Open contro Nakashima.

Il classe ’99 belga è caldo, visto che ha superato le durissime qualificazioni del torneo cinese, superando in due parziali sia Corentin Moutet che Yannick Hanfmann. Agli US Open si è spinto al 2° turno, quando ha sprecato un break di vantaggio nel 3° set contro Flavio Cobolli prima di cedere nettamente nel 4° set. Poi c’è stata la finestra di Coppa Davis, dove il Belgio è stato eliminato ma non senza dare battaglia. Si ricorda la vittoria di Zizou contro Tallon Griekspoor, piuttosto che quella contro Flavio Cobolli.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 500 di Pechino tra Lorenzo Musetti e Zizou Bergs. Si parte come 3° match sul Moon Court dopo Safiullin-Wawrinka (5:00).