LIVE MotoGP, GP Indonesia 2024 in DIRETTA: Bagnaia deve provare ad arginare la fuga di Martin

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end di Mandalika, round del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito indonesiano assisteremo a un day-1 molto intenso, con i centauri che dovranno spingere soprattutto per essere parte della top-10 delle pre-qualifiche, che definirà il roster dei piloti in Q1 e in Q2.

Francesco Bagnaia dovrà rispondere presente fin da subito. A Misano le cose non sono andate come si sperava e la caduta domenicale ha affossato un po’ le ambizioni di Pecco. Lo spagnolo Jorge Martin comanda la graduatoria generale con 24 punti di margine sul piemontese e, per questo, il campione del mondo in carica vorrà essere subito in palla per mettere in difficoltà il suo avversario diretto per il titolo.

Potrebbero inserirsi nella lotta tra i due altri piloti, come Marc Marquez ed Enea Bastianini. Lo spagnolo potrebbe essere molto temibile, specialmente se il meteo non darà particolari riferimenti. Si sa che in questi appuntamenti asiatici l’arrivo della pioggia è elemento da considerare, soprattutto in questa fase dell’anno. Il romagnolo, dal canto suo, vorrà dar seguito a quanto fatto nell’ultimo appuntamento in Romagna.

Si comincia con la FP1 alle 04.45 italiane, mentre le pre-qualifiche prenderanno il via dalle 09.00 italiane.