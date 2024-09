Sport in tv oggi (giovedì 12 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Anche oggi, giovedì 12 settembre, sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con la fase a gironi delle Finals di Coppa Davis ed i tornei WTA di Monastir e Guadalajara, con due azzurre protagoniste, il ciclismo, con gli Europei e la Coppa Sabatini.

Per quanto concerne il tennis proseguiranno i gironi di Coppa Davis: in programma quest’oggi Germania-Cile, Canada-Finlandia, Paesi Bassi-Brasile ed Australia-Cechia. Per i tornei WTA saranno protagoniste a Monastir Lucia Bronzetti, sia in singolare che in doppio, ed a Guadalajara Lucrezia Stefanini.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 12 settembre

05.00 Tennis, Coppa Davis: Germania-Cile – Sky Sport 252, Sky Go, NOW, SuperTenniX

10.30 Ciclismo, Coppa Sabatini – 14.00 Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, differita 17.30 Eurosport 1 HD

10.35 Ciclismo, Tour of Istanbul: 1a tappa – Nessuna copertura tv / streaming

11.30 Ciclismo, Europei: team relay junior – uec.ch

14.00 Tennis, Coppa Davis: Canada-Finlandia – Sky Sport 251, Sky Go, NOW, SuperTenniX

14.00 Canoa slalom, Coppa del Mondo Ivrea: batterie kayak maschile e femminile – YouTube Planet Canoe

14.20 Ciclismo, Europei: team relay élite – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, Rai Play Sport 2, dalle 15.30 anche Rai Sport HD e Rai Play

15.00 Tennis, Coppa Davis: Paesi Bassi-Brasile – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, SuperTenniX, Rai Play Sport 1, dalle 16.45 anche Rai Sport HD e Rai Play

16.00 Tennis, Coppa Davis: Australia-Cechia – Sky Sport 252, Sky Go, NOW, SuperTenniX

16.45 Beach Soccer femminile, Superfinal Euro League: Italia-Ucraina – Vivo Azzurro TV

17.00 Tennis, WTA 250 Monastir: ottavi singolare e quarti doppio (Ottavi singolare: 1° match alle ore 17.00 Bronzetti-Li; Quarti doppio: 3° match dalle 17.00 Bronzetti/Burrage-Blinkova/Sherif) – SuperTennis, SuperTenniX e, al termine della Coppa Davis, su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW (a rotazione con Guadalajara)

18.00 Beach Soccer, Superfinal Euro League: Italia-Spagna – Vivo Azzurro TV

21.00 Tennis, WTA 500 Guadalajara: ottavi singolare e quarti doppio (Ottavi singolare: 1° match alle ore 21.00 Stefanini-Bouzkova) – SuperTennis, SuperTenniX e, al termine della Coppa Davis, su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW (a rotazione con Monastir)