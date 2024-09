Sabalenka-Pegula oggi, US Open 2024: orario finale femminile, programma, tv, streaming

Il titolo femminile degli US Open si assegna quest’oggi. Ad affrontarsi per il quarto titolo Slam stagionale saranno Aryna Sabalenka e Jessica Pegula; la bielorussa ci riprova dopo la finale dello scorso anno e si ritrova un’altra giocatrice statunitense. Nel 2023 Coco Gauff riuscì a sconfiggerla in rimonta con una prova di grande solidità, che dovrà sfoggiare anche la sua connazionale.

Finora Pegula è stata autrice di un ottimo torneo, sconfiggendo ai quarti la numero 1 al mondo Iga Swiatek e tra ottavi e semifinale due delle giocatrici più in forma del momento, Diana Shnaider e Karolina Muchova. Ma Sabalenka è in forma smagliante: un solo set perso tra US Open e Cincinnati, dimostrando di essere probabilmente la più forte sul cemento.

Il match tra Aryna Sabalenka e Jessica Pegula inizierà alle 16.00 di New York, le 22.00 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis (canale 64 digitale terrestre e 212 Sky), nonché per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e in diretta streaming sul sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, SkyGo e Now.

CALENDARIO SABALENKA-PEGULA, US OPEN 2024 OGGI

Sabato 7 settembre

ARTHUR ASHE STADIUM

Ore 22.00: A. Sabalenka-J. Pegula – finale US Open donne

PROGRAMMA SABALENKA-PEGULA, US OPEN 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro, canale 64 digitale terrestre e 212 Sky), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, SkyGo e Now