Max Verstappen dà una lezione ai piloti McLaren e vince il GP del Giappone. Ferrari anonima spettatrice

Max Verstappen completa uno dei weekend migliori della carriera, batte le McLaren e vince il Gran Premio del Giappone 2025, terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Quarta doppietta (pole e vittoria) consecutiva a Suzuka per il fuoriclasse olandese della Red Bull, che torna sul gradino più alto del podio dopo Lusail 2024 e raggiunge quota 64 successi complessivi.

Dura sconfitta per il team di Woking, che si deve accontentare di un secondo posto con Lando Norris (vicino al sorpasso su Verstappen nella sosta ai box) e di un terzo con Oscar Piastri senza mai riuscire ad attaccare realmente in pista il quattro volte iridato nonostante una macchina superiore alla RB21 e al resto della concorrenza. Molto lontani tutti gli altri, a partire dalla Ferrari di un Charles Leclerc quarto a oltre 15 secondi dalla testa.

Il monegasco della Rossa è riuscito perlomeno a difendersi dalle Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli, rispettivamente quinto e sesto al traguardo in scia al nativo del Principato. Da sottolineare la convincente prestazione del rookie italiano, molto competitivo a livello di passo grazie ad una splendida gestione delle gomme medie nel primo stint che gli ha permesso di spingere forte nella parte finale della corsa grazie ad un treno di gomme hard fresche. Il diciottenne bolognese è diventato oggi il pilota più giovane di sempre a guidare un GP e a firmare il giro più veloce in gara. Settimo posto anonimo invece per Lewis Hamilton con l’altra Ferrari.

Con questo risultato, Norris conserva la leadership della classifica generale con un vantaggio di 1 punto su Verstappen, 13 su Piastri, 17 su Russell e 32 su Antonelli, che consolida la sua quinta piazza. Distacchi più pesanti per i ferraristi, con Leclerc a -42 e Hamilton a -47 dalla vetta.

CLASSIFICA GP GIAPPONE 2025 F1

1 Max Verstappen Red Bull Racing Leader

2 Lando Norris McLaren +1.423

3 Oscar Piastri McLaren +2.129

4 Charles Leclerc Ferrari +16.097

5 George Russell Mercedes +17.362

6 Kimi Antonelli Mercedes +18.671

7 Lewis Hamilton Ferrari +29.182

8 Isack Hadjar Racing Bulls +37.134

9 Alexander Albon Williams +40.367

10 Oliver Bearman Haas F1 Team +54.529

11 Fernando Alonso Aston Martin +57.333

12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +58.401

13 Pierre Gasly Alpine +62.122

14 Carlos Sainz Williams +74.374

15 Jack Doohan Alpine +81.332

16 Nico Hulkenberg Kick Sauber +81.958

17 Liam Lawson Racing Bulls +82.340

18 Esteban Ocon Haas F1 Team +83.241

19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +83.561

20 Lance Stroll Aston Martin 1 L