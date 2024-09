Ranking Coppa Davis, l’Italia si conferma in testa dopo l’approdo alla Final Eight di Malaga

L‘Italia si è qualificata ai quarti delle Finals di Coppa Davis 2024, che si giocheranno a Malaga, in Spagna da martedì 19 a domenica 24 novembre: gli azzurri di Filippo Volandri affronteranno nella prima sfida ad eliminazione diretta l’Argentina.

Nella parte alta del tabellone della seconda fase ci sono anche gli Stati Uniti, che affronteranno invece ai quarti l’Australia, mentre nella parte bassa la Spagna incrocerà i Paesi Bassi, infine il Canada se la vedrà con la Germania.

A Bologna, però, l‘Italia ha chiuso a punteggio pieno in classifica, battendo, sempre per 2-1, nell’ordine, Brasile, Belgio e Paesi Bassi: questi successi hanno consentito agli azzurri di rafforzare il primo posto nel ranking per Nazioni di Coppa Davis.

Gli azzurri svettano infatti con 527.25 punti, mentre l’Australia è seconda a quota 491.75, con il Canada terzo a quota 477.50. Più staccati gli USA, che guadagnano 5 posizioni e sono quarti con 432.50, avendo scavalcato anche la Germania, ora quinta con 421.50.

I Paesi Bassi si confermano al sesto posto a quota 402.00, mentre scivola in settima piazza, perdendo due posizioni, la Serbia, a quota 393.75, appena davanti alla Croazia, ottava con 393.00. Nona posizione per la Francia a quota 390.75, infine torna in top ten la Spagna, che sale di sette posti ed è decima a quota 389.00.

RANKING COPPA DAVIS SETTEMBRE 2024

1 Italia 527.25

2 Australia 491.75

3 Canada 477.50

4 USA 432.50

5 Germania 421.50

6 Paesi Bassi 402.00

7 Serbia 393.75

8 Croazia 393.00

9 Francia 390.75

10 Spagna 389.00