Coppa Davis 2024: il tabellone dai quarti alla finale. Possibile Alcaraz-Zverev in semifinale

È stato sorteggiato ieri il tabellone della Final Eight di Coppa Davis, che andrà in scena al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga (Spagna) dal 19 al 24 novembre 2024. La squadra italiana guidata dal capitano non giocatore, Filippo Volandri, affronterà l’Argentina. Di seguito il draw della competizione:

TABELLONE FINALI COPPA DAVIS 2024

Italia-Argentina

USA-Australia

Canada-Germania

Spagna-Olanda

Azzurri che hanno pescato “bene”, considerando che l’altra rivale avrebbe potuto essere l’Australia, finalista nelle ultime due edizioni e sconfitta dai nostra portacolori nell’atto conclusivo dell’anno scorso. Sulla carta, un incontro alla portata per i tennisti nostrani, specie se ci dovessero essere Jannik Sinner (n.1 del mondo) e la formazione al completo.

I sudamericani potranno schierare, a meno di defezioni per infortuni, Francisco Cerundolo (n.2) e Sebastian Baez (n.1) che sul veloce indoor non sono degli avversari irresistibili. Discorso diverso per il doppio, dal momento che la coppia formata da Máximo González e Andrés Molteni non è affatto da sottovalutare. L’Italia chiaramente cercherà di chiudere nei due singolari, nella consapevolezza di avere comunque un doppio collaudato come Simone Bolelli/Andrea Vavassori (due volte finalista Slam nel 2024).

Gli azzurri, in caso di successo, affronteranno in semifinale la vincente tra Australia e Stati Uniti e sarà una bella sfida. Gli aussie possono contare sui miglioramenti fatti da Alex de Minaur, Alexei Popyrin e da Jordan Thompson e su un doppio super competitivo composto da Matthew Ebden e da Max Purcell. Di contro, gli USA hanno una profondità di squadra spaventosa, con Taylor Fritz a guidare il roster dei singolaristi di cui possono far parte anche Tommy Paul, Frances Tiafoe, Sebastian Korda e Ben Shelton. Tutti tennisti nella top-20 del ranking ATP, con Fritz n.7 del mondo, senza dimenticare la coppia Austin Krajicek/Rajeev Ram in doppio.

Dall’altra parte del tabellone Spagna e Germania dovrebbero incontrarsi in semifinale, sulla spinta di Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, rispettivamente n.3 e n.2 del ranking, con i teutonici che potrebbero avere come secondo singolarista Jan-Lennard Struff. Canada e Olanda non sembrerebbero strutturate per ostacolare l’incedere di queste due squadre anche se soprattutto i nordamericani, con Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, hanno dimostrato in passato di stupire, ricordando il trionfo in Davis del 2022.