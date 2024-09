Milano-Conegliano oggi, Supercoppa Italiana volley femminile: orario, programma, tv, streaming

Oggi sabato 28 settembre (ore 18.00) si gioca Milano-Conegliano, incontro che mette in palio la Supercoppa Italiana 2024 di volley femminile. La stagione della grande pallavolo si apre ufficialmente al Palazzetto dello Sport di Roma, dove le due grandi corazzate del panorama nazionale si fronteggiano per la conquista del primo trofeo di questa annata agonistica: da una parte la compagine veneta capace di conquistare Champions League, Scudetto e Coppa Italia soltanto pochi mesi fa, dall’altra la formazione lombarda che insegue il grande colpaccio.

Conegliano andrà a caccia del settimo sigillo consecutivo in questa competizione (sarebbe l’ottava affermazione della propria storia), mentre Milano proverà a mettere le mani sul trofeo per la prima volta dopo aver perso la finale disputata dodici mesi fa a Livorno proprio contro le Pantere. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato ed equilibrato, considerando anche le tante fuoriclasse che scenderanno in campo.

Conegliano si affiderà all’opposto svedese Isabella Haak, alla palleggiatrice polacca Joanna Wolosz, alla schiacciatrice brasiliana Gabi e al martello cinese Zhu Ting, al libero Monica De Gennaro e alle centrali Marina Lubian e Sarah Fahr. Milano punterà sulla bomber Paola Egonu, sulla regista Alessia Orro, sulla centrale Anna Danesi, sulla schiacciatrice Myriam Sylla.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Milano, incontro valido per la Supercoppa Italiana di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-MILANO OGGI, SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY

Sabato 28 settembre

Ore 18.00 Supercoppa Italiana volley femminile: Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA CONEGLIANO-MILANO VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.