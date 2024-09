Volley femminile, Conegliano vince la Supercoppa Italiana: Milano si arrende al tie-break senza Egonu

Conegliano ha vinto la Supercoppa Italiana 2024 di volley femminile, sconfiggendo Milano per 3-2 (20-25; 25-16; 21-25; 25-23; 15-11) nella sfida andata in scena al Palazzetto dello Sport di Roma. La corazzata veneta si è imposta in rimonta in quella che è ormai la grande classica della pallavolo nazionale, riuscendo a risalire la china dopo i tentativi di allungo delle meneghine, capaci di portarsi in vantaggio per 1-0 e 2-1 prima di capitolare contro la grande rivale.

La partita che ha aperto la stagione si è rivelata particolarmente emozionante, avvincente ed equilibrata, ma l’epilogo è stato identico rispetto alla passata annata agonista: le Pantere hanno alzato al cielo il trofeo per la settima volta consecutiva (l’ottava in assoluto nella propria storia) e proseguono così la propria striscia, dopo aver festeggiato Scudetto, Coppa Italia, Champions League soltanto pochi mesi fa. Milano capitola per la seconda volta di fila e deve rimandare l’appuntamento con il primo titolo in campo nazionale.

Conegliano è stata presa per mano dall’opposto Isabelle Haak (20 punti), dalla schiacciatrice Gabi (16 punti per il nuovo acquisto) e dalla centrale Sarah Fahr (17 punti) sotto la regia di Joanna Wolosz. Prova di qualità anche da parte del martello Martyna Lukasik (10 punti) e della centrale Cristina Chirichella (8 punti con 3 muri, tornata in giallo). Milano ha dovuto fare i conti con l’assenza della stella Paola Egonu (rimasta a casa per una sinusite), sostituita da Nika Daalderop (19 punti), affiancata dalle schiacciatrici Helena Cazaute (17 punti) e Myriam Sylla (24 punti), in doppia cifra anche la centrale Laura Heyrman (13 punti, 5 muri) supportata da Anna Danesi (5) sotto la regia di Alessia Orro.

LA CRONACA DI CONEGLIANO-MILANO

Avvio di primo set lottato punto su punto (9-9), poi una fast di Heyrman e una parallela di Cazaute regalano un break a Milano, prontamente rimontato da Conegliano con una staffilata di Haak e un muro di Chirichella. Le Pantere passano in vantaggio sfruttando un errore di Sylla e un vincente di Gabi (12-14), ma una slash di Heyrman e un muro di Sylla valgono il pareggio a quota 14. Nuovo testa a testa equilibrato spezzato da una palla spinta di Cazaute e da un ace di Danesi (19-17), poi Daalderop rumoreggia con un diagonale e un mani-out (21-18). Haak sbaglia, Sylla è chirurgica in diagonale e la subentrata Konstantinidou sigla l’ace del 24-20, prima del pallonetto di Sylla che chiude i conti.

Milano vola sulle ali dell’entusiasmo e si lancia in avvio della seconda frazione: slash e diagonale di Daalderop, attacco in rete di Lanier ed errore offensivo di Gabi per il 5-2, poi i muri di Heyrman e Orro e l’ace di Daalderop valgono il 9-4. Le meneghine sembrano in controllo della situazione sul 12-7 (slash di Sylla), ma Conegliano non demorde e recupera un break sfruttano due errori di Daalderop (12-10). Milano sbaglia troppo e Conegliano opera il sorpasso con tre stoccate di Lukasik, seguite dal muro di Chirichella che vale il 17-13. Le Campionesse d’Italia allungano con una slash di Lukasik e un diagonale di Haak (19-14), poi amministrano il finale e pareggiano i conti.

Lotta serrata in avvio della terza frazione (6-6), poi una fast di Chirichella, un errore offensivo di Sylla e una magia di seconda di Wolosz valgono il 9-6 per la compagine veneta. Le meneghine non demordono, Cazaute e Heyrman rispondono presente prima dell’errore di Gabi (13-13). Milano fiuta l’occasione e scappa via: ace di Cazaute, diagonale di Daalderop, pallonetto e vincente di Sylla, muro di Heyrman e 18-14. Danesi sale in cattedra con un mani-out e un muro (21-17), Milano amministra e Daalderop chiude i conti.

Milano trova subito il break nel quarto set con l’ace di Cazaute e il muro di Heyrman (4-2), confermato dalla fast di Chirichella e dalla parallela di Sylla (6-4 e 7-5). Cazaute sale in cattedra con due grandiose stoccate per il 10-7, ma Conegliano si ributta sotto con un vincente di Gabi e un errore al servizio delle meneghine (12-10). Sul 14-12 è Fahr a fare la differenza con due grandi muri intervallati dal mani-out di Lukasik, ribaltano la situazione (14-15). Si procede punto a punto (23-23), Haak regala a Conegliano un set-point ed è la bomber svedese a bucare il muro trascinando la contesa al tie-break.

Il vincente di Haak e l’ace di Gabi permettono a Conegliano di issarsi sul 2-0, ma Cazaute e Daalderop tengono botta prima del pareggio di Heyrman in fast (4-4). Le Pantere firmano un nuovo break con Gabi dopo l’attacco in rete di Cazaute (6-4), poi Gabi trova il tocco del muro di Heyrman e Conegliano vola sul +3 (7-4). Milano commette troppi errori al servizio (10-12), poi sbaglia anche Lukasik e Sylla attacca out. Conegliano ha quattro match-point: Heyrman annulla il primo, ma sul successivo Haak è impeccabile e le Pantere fanno festa.