Volley, Trento raggiunge Perugia in finale di Supercoppa: battuto 3-0 un incompleto Vero Volley Monza!

Sarà Perugia contro Trento la finale che era mancata lo scorso anno dopo tante sfide ad altissimo livello, la finale della Supercoppa di volley maschile. L’Itas batte 3-0 Monza, non senza qualche patema, nella seconda semifinale e torna dopo lo scudetto vinto nel 2022 in una grande finale di un evento tricolore. Troppe le assenze in casa brianzola per potersela giocare alla pari con gli avversari. Eppure i brianzoli hanno fatto soffrire per tre quarti del primo e del secondo set la squadra di Soli e per tutto il terzo set hanno tenuto in scacco la squadra avversaria, cedendo il passo nel finale.

Monza deve fare a meno, oltre che del tecnico Eccheli, che ha avuto un giorno di permesso per il matrimonio del figlio, di ben quattro giocatori della rosa, i due possibili centrali titolari, Averill e Mosca, acciaccati, lo schiacciatore Juantorena e Ivan Zaytsev che è arrivato da pochi giorni e non è stato inserito nella lista per questa competizione.

La squadra brianzola parte senza pressioni e mette in costante difficoltà Trento nella prima parte del set di apertura. Cachopa inventa e Monza vola sul 7-11. Il time out di Fabio Soli sortisce gli effetti sperati, Michieletto si sveglia e Trento si riporta sotto abbastanza in fretta pareggiando a quota 13. L’Itas cambia marcia ma i bruiancoli tengono il ritmo fino al 20-19, poi Trento prende il largo con Michieletto implacabile in attacco e Sbertoli efficace a muro. Per la squadra lombarda c’è poco da fare e Trento vince 25-20.

C’è grande equilibrio anche nella prima parte del secondo set. Sul 12-12 si fa male Rychlicki ricadendo da un attacco da zona 2 ed è costretto ad uscire con una distorsione alla caviglia destra che non dovrebbe essere grave. Entra Gabi Garcia e prende subito per mano Trento che nel finale, ancora una volta, riesce a fare la differenza. Gabi Garcia non sbaglia in attacco e Michieletto mette a terra l’ace del 25-21 che regala il 2-0 alla squadra trentina.

Nel terzo set Trento prova per ben tre volte la fuga, sul 6-3, sul 12-8 e sul 18-15 ma Monza non molla, si aggrappa a Szwarc e Marttila in attacco ed è proprio il canadese a suonare la carica nel finale per riuscire a portare avanti i brianzoli con il punteggio di 23-21. Monza, però, non ha fatto i conti con Lavia che va al servizio e con due ace consecutivi ribalta la situazione (25-23) regalando a Trento la finale attesa con Perugia che era mancata nella scorsa stagione. Sarà dunque Campioni d’Italia contro Campioni d’Europa domani al PalaWanny.