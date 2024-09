Perché Paola Egonu non gioca la Supercoppa Italiana? I motivi dell’assenza in Milano-Conegliano

Paola Egonu non sta giocando la Supercoppa Italiana di volley femminile. L’opposto di Milano non è in campo al Palazzetto dello Sport di Roma nel match contro Conegliano che mette in palio il primo trofeo della stagione. La fuoriclasse veneta, che era attesa dalla prima uscita di questa annata agonistica con il club dopo il trionfo con la Nazionale alle Olimpiadi di Parigi 2024, è rimasta a casa a causa del “persistere di una sindrome influenzale che le ha impedito di allenarsi con il resto della squadra nelle ultime sedute settimanali”, come ha comunicato la società lombarda.

Paola Egonu aveva accusato problemi fisici già mercoledì, dopo una notte insonne i controlli ospedalieri hanno evidenziato una sinusite acuta che ha consigliato al club di lasciare l’atleta a risposo per seguire tutte le cure necessarie. La formazione di coach Stefano Lavarini perde così la sua stella assoluta e non sarà semplice battere la corazzata veneta, che insegue invece la settima affermazione consecutiva in questa competizione.

Helena Cazaute gioca da opposto al posto di Egonu, Nika Daalderop e Myriam Sylla sono le due schiacciatrici sotto la regia di Alessia Orro, Laura Heyrman e Anna Danesi al centro. Conegliano punta sull’opposto Isabelle Haak, sui martelli Gabi e Khalia Lanier, sulle centrali Cristina Chirichella e Sarah Fahr, sulla palleggiatrice Joanna Wolosz, sul libero Monica De Gennaro.

Paola Egonu dovrebbe tornare in scena nel prossimo weekend, quando incomincerà la Serie A1. Milano insegue lo scudetto e la Champions League, dopo che nella passata stagione perse la finale della massima competizione continentale proprio contro Conegliano e venne eliminata da Scandicci nella semifinale dei playoff per il tricolore.