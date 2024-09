Pallanuoto, il Brescia si complica la vita nei gironi preliminari di Champions League. Servirà un miracolo all’Ortigia

Prosegue il turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League 2024-2025: nel Gruppo D l’Ortigia si riscatta dopo la battuta d’arresto patita all’esordio e batte i transalpini del Pays d’Aix Natation con lo score di 15-12. Domani gli aretusei avranno un compito improbo contro i padroni di casa catalani del Sabadell.

Doppio impegno odierno per il Brescia, che però si complica la vita nel Gruppo C cedendo ai tedeschi dello Spandau 04 Berlino per 7-9, prima di riscattarsi contro i turchi dell’Enka, sconfitti per 16-9. Domani servirà una larga vittoria, non impossibile, contro i padroni di casa romeni dell’Oradea per centrare la qualificazione.

Sono già qualificati alla fase a gironi del massimo torneo continentale i vicecampioni d’Italia del Savona, inseriti nel raggruppamento che comprende anche gli ellenici dell’Olympiacos, che lo scorso anno presero parte alla Final Four di Champions, ed i campioni di Montenegro del Primorac.

A queste squadre si aggiungerà proprio la vincente del Gruppo D del turno di qualificazione, quello che vede impegnata l’Ortigia assieme ai serbi del Sabac, ai transalpini del Pays d’Aix, ed ai padroni di casa catalani del Sabadell, ormai grandi favoriti per il passaggio del turno.

Il Brescia, invece, in caso di qualificazione, si ritroverà nel raggruppamento con i serbi del VK Novi Beograd, i tedeschi dell’Hannover 1898, ed i romeni del CSA Steaua Bucuresti. Già qualificate alla fase a gironi anche FTC-Telekom Budapest, VK Jadran Split, Dinamo Tbilisi, Zodiac CNA Barceloneta, CN Marseille e Vasas Plaket.

GIRONI PRELIMINARI CHAMPIONS LEAGUE

Calendario e risultati

Girone C

1^ giornata – giovedì 12 settembre

Enka SC-CSM Oradea 8-20

Spandau 04 Berlin-AC Paok 12-10

2^ giornata – venerdì 13 settembre

CSM Oradea-Spandau 04 Berlin 8-7

AN Brescia-AC Paok 15-4

3^ giornata – sabato 14 settembre

AC Paok-Enka SC 11-10

AN Brescia-Spandau 04 Berlin 7-9

4^ giornata – sabato 14 settembre

AC Paok-CSM Oradea 8-11

Enka SC-AN Brescia 9-16

5^ giornata – domenica 15 settembre

09.00 Spandau 04 Berlin-Enka SC

11.00 CS Oradea-AN Brescia

Girone D

1^ giornata – venerdì 13 settembre

Astralpool CN Sabadell-Pays d’Aix Natation 17-5

VK Sabac-CC Ortigia 1928 14-13

2^ giornata – sabato 14 settembre

Astralpool CN Sabadell-VK Sabac 14-9

CC Ortigia 1928-Pays d’Aix Natation 15-12

3^ giornata – domenica 15 settembre

11.30 Pays d’Aix Natation-VK Sabac

13.15 Astralpool CN Sabadell-CC Ortigia 1928

Classifiche

Gruppo A (Dubrovnik): Jadran Herceg Novi (MNE) 9, Jug Adriatic Osiguanje Dubrovnik (CRO) 6, CN Barcelona (ESP) 6, Dinamo Bucuresti (ROU) 3, Banja Luka (BIH) 0.

Gruppo B (Kragujevac): SPO Radnicki Kragujevac (SRB) 6, BVSC-Zuglo (HUN) 3, HAVK Mladost Zagabria (CRO) 3, Vouliagmeni NC (GRE) 0.

Gruppo C (Oradea): CSM Oradea (ROU) 9, Spandau 04 Berlin (GER) 6, AN Brescia (ITA) 6, AC Saloniki (GRE) 3, Enka SC (TUR) 0.

Gruppo D (Sabadell): Astralpool Sabadell (ESP) 6, VK Sabac (SRB) 3, CC Ortigia 1928 (ITA) 3, Pays d’Aix Natation (FRA) 0.

Fase a gironi

Gruppo A: VK Novi Beograd (SRB), Hannover 1898 (GER), CSA Steaua Bucuresti (ROU), QR WC

Gruppo B: FTC-Telekom Budapest (HUN), VK Jadran Split (CRO), Dinamo Tbilisi (GEO), QR WB

Gruppo C: Zodiac CNA Barceloneta (ESP), CN Marseille (FRA), Vasas Plaket (HUN), QR WA

Gruppo D: Olympiacos Pireo (GRE), RN Savona (ITA), VPK Primorac Kotor (MNE), QR WD