Pallanuoto femminile, Plebiscito Padova a Sabadell per la Supercoppa Europea

European Aquatics ha svelato le date delle sfide valide per la Supercoppa Europea maschile 2024 e per il trofeo femminile di pallanuoto. La sfida per gli uomini si terrà il 5 ottobre a Budapest, mentre tra le donne le vincitrici delle Coppe Europee della scorsa stagione si scontreranno il 18 ottobre a Sabadell.

Saranno i vincitori della Champions League maschile 2023-2024, infatti, ad ospitare la finale della Supercoppa, ovvero i magiari del Ferencvaros, tornati a vincere la massima competizione continentale dopo cinque anni, battendo la Pro Recco in finale. Gli ungheresi se la vedranno con i detentori dell’Euro Cup maschile, i croati dello Jug Dubrovnik.

I campioni d’Europa hanno vinto la Supercoppa per 20 volte dal 2002, infatti solo una squadra vincitrice dell’Euro Cup ha vinto il trofeo negli ultimi 24 anni, e ad esserci riuscita è stata proprio il Ferencvaros nel 2018, mentre l’ultimo trionfo in Supercoppa dello Jug risale al 2016.

In campo femminile, invece, dopo aver vinto il settimo titolo in Champions League, il Sabadell potrebbe agguantare anche il quinto trofeo in Supercoppa: le avversarie della squadra spagnola saranno le venete del Plebiscito Padova, nella sfida prevista il 18 ottobre in Catalogna. Il Sabadell ha giocato sei finali, vincendone quattro e perdendone due, e le sconfitte sono giunte entrambe per mano di rivali italiane, la Pro Recco nel 2011 e l’Orizzonte nel 2019.

SUPERCOPPA EUROPEA 2024 PALLANUOTO

Date delle finali di Supercoppa

Uomini – 5 ottobre

FTC-Telekom (Ungheria) contro Jug Adriatic Osiguranje (Croazia) 20.00

Donne – 18 ottobre

Astralpool Sabadell (Spagna) contro Plebiscito Padova (Italia) ore 19.00