Pallanuoto femminile, Sabadell e Plebiscito Padova si contendono la Supercoppa Europea

Tutto pronto per l’assegnazione della Supercoppa Europea 2024 di pallanuoto femminile: la sfida tra le vincitrici delle Coppe Europee della scorsa stagione si scontreranno il 18 ottobre a Sabadell. In acqua le padrone di casa catalane dell’Astralpool Sabadell e le venete del Plebiscito Padova.

Dopo aver vinto il settimo titolo in Champions League, il Sabadell punta a conquistare anche il quinto trofeo in Supercoppa: le avversarie della squadra spagnola saranno le italiane del Plebiscito Padova, che lo scorso anno vinsero l’Euro Cup battendo in finale la Pallanuoto Trieste.

Nell’ambito della Supercoppa Europea il Sabadell finora ha giocato sei finali, vincendone quattro e perdendone due: entrambe le sconfitte, però, sono giunte per mano di rivali italiane, ovvero la Pro Recco nel 2011 e l’Orizzonte Catania nel 2019.

SUPERCOPPA EUROPEA 2024 PALLANUOTO FEMMINILE

Venerdì 18 ottobre, ore 19.00

Astralpool Sabadell (Spagna) – Plebiscito Padova (Italia)