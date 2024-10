Pallanuoto femminile, Supercoppa Europea 2024: Sabadell-Plebiscito 19-7. Patavine annichilite in Catalogna

La Supercoppa Europea 2024 di pallanuoto femminile, disputata a Sabadell, in Spagna, viene vinta dalle padrone di casa catalane dell’Astralpool Sabadell che annichiliscono le venete del Plebiscito Padova con un nettissimo 19-7.

Le iberiche, dopo aver vinto il settimo titolo in Champions League, conquistano così anche la quinta Supercoppa Europea della loro storia su sette finali disputate, mentre le patavine, che lo scorso anno vinsero l’Euro Cup battendo in finale la Pallanuoto Trieste, perdono per la seconda volta il match che vale il trofeo, dopo la sconfitta patita nove anni fa al Pireo contro l’Olympiacos.

Le catalane avevano perso le uniche due finali tra quelle disputate per mano di rivali italiane, ovvero la Pro Recco nel 2011 e l’Orizzonte Catania nel 2019: dal 2006, anno in cui il trofeo si assegna con questa formula, per la tredicesima volta a vincere sono le detentrici della Champions League (ex Eurolega), mentre i trionfi delle vincitrici dell’Euro Cup (ex Coppa LEN) restano cinque.

Non c’è storia nel match odierno: nel primo quarto le patavine non riescono ad andare in gol e le catalane arrivano al primo intervallo sul 4-0. Nella seconda frazione le spagnole vanno sul 5-0 e solo allora arriva la prima rete ospite con Schaap. Le spagnole non abbassano i giri del motore e volano sul 7-1. Muissu sigla il 2-7, ma il Sabadell continua ad essere implacabile in attacco, arrivando a metà gara sull’11-2.

Nel terzo periodo le catalane allungano ancora fino al 13-2, prima della rete di Schaap. Arrivano altre tre reti catalane per il 16-3, poi è ancora Schaap, questa volta su tiro di rigore ad andare in rete. Nuova marcatura del Sabadell, poi Bacelle firma il 17-5. Ultimo quarto di pura accademia: dopo il 18-5 catalano arrivano le prime due reti consecutive del Padova con Bacelle e Millo, infine a 2’00” dalla sirena il Sabadell griffa il definitivo 19-7.

Tra le catalane poker di van de Kraats, triplette per l’azzurra Sofia Giustini, Ortiz e Gonzalez, doppiette per Keszthelyi e Jurado, e marcature singole di Leiton e Casado. Per le patavine tripletta di Schaap e doppietta di Bacelle, infine reti di Muissu e Millo.