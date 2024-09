Pallanuoto femminile, svelati formule e calendari di Serie A1 e Coppa Italia

Sono stati ufficializzati formule e calendari della stagione nazionale 2024-2025 di pallanuoto femminile: il campionato di Serie A1 vedrà la stagione regolare iniziare sabato 19 ottobre e concludersi il 12 aprile 2025, con un girone unico composto da 10 squadre con gare d’andata e ritorno.

Le prime sei classificate disputeranno i play-off per l’assegnazione dello Scudetto e dei posti nelle Coppe Europee, mentre le compagini dalla settima alla decima posizione si sfideranno nei play-out che definiranno le due squadre che retrocederanno in Serie A2.

La Coppa Italia, invece, prevede due gironi eliminatori da cinque squadre, in programma dall’11 al 13 ottobre, con le prime tre che avranno accesso alla Final Six, prevista dal 21 al 23 febbraio: le prime classificate andranno direttamente in semifinale, mentre le formazioni in seconda e terza posizione disputeranno i quarti di finale.

CAMPIONATO SERIE A1

Stagione regolare

Inizio: 19 ottobre 2024

Fine: 12 aprile 2025

Playoff scudetto

Quarti di finale (3^-6^, 4^-5^): 30 aprile, 7 maggio ed ev. 10 maggio

Semifinali (1^ contro vincente 4^-5^, 2^ contro vincente 3^-6^): 14 maggio, 17 maggio ed ev. 21 maggio

Finale 3° posto: 24 maggio, 28 maggio ed ev. 30 maggio

Finale Scudetto: 24 maggio, 28 maggio ed ev. 31 maggio

Playout salvezza

Finali (7^-10^, 8^-9^): 10 maggio, 17 maggio ed ev. 24 maggio

COPPA ITALIA

Gironi eliminatori

Dall’11 al 13 ottobre 2024

Girone A: L’Ekipe Orizzonte, Rapallo Pallanuoto, Pallanuoto Trieste, Cosenza Pallanuoto, Vela Nuoto Ancona.

Girone B: Plebiscito Padova, SIS Roma, Bogliasco 1951, Brizz Nuoto, SS Lazio Nuoto.

Final Six

Dal 21 al 23 febbraio 2025

Venerdì 21 febbraio

Quarti di finale

2^A-3^B

2^B-3^A

Sabato 22 febbraio

Semifinali

1^A vincente 2^B-3^A

1^B vincente 2^A-3^B

Domenica 23 febbraio

Finali per il titolo e per il terzo posto