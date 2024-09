Pallanuoto, Euro Cup 2024-2025: l’AN Brescia inizia con un successo nel girone di qualificazione

E’ scattato il turno di qualificazione dell’Euro Cup maschile 2024-2025 di pallanuoto, con i primi incontri dei gironi composti da 5 squadre: subito in acqua il Brescia, inserito nel Gruppo B, che a Budva, in Montenegro, ha esordito contro i magiari dell’Honved, sconfitti per 12-7, anche grazie alla tripletta di Irving, miglior realizzatore dell’incontro.

Nell’altro match del raggruppamento i padroni di casa montenegrini del Budvanska Rivijera hanno liquidato i bosniaci del Banja Luka per 35-9, mentre hanno riposato i serbi del Valis Vega. Turno di riposo per il De Akker Team, inserito nel Gruppo F, nel quale hanno vinto all’esordio i greci del Panathinaikos ed i croati dello Jug Dubrovnik.

Esordiranno domani, assieme ai bolognesi, anche le altre tre compagini italiane impegnate, ovvero Ortigia, Iren Genova Quinto e Recco Waterpolo: nel complesso sono in lizza 36 squadre, suddivise in quattro gironi da cinque ed altrettanti da quattro, che si concluderanno domenica 29. Le prime due di ogni gruppo avranno accesso alla fase a gironi, in cui le 16 qualificate saranno suddivise in raggruppamenti da quattro.

GIRONI DI QUALIFICAZIONE EURO CUP MASCHILE

Turno di qualificazione Euro Cup maschile (26-29 settembre)

Risultati

Giovedì 26 settembre

Girone B

17.00 AN Brescia-Honved 12-7

19.00 Budva-Banja Luka 35-9

Girone F

18.00 Ludwigsburg-Panathinaikos 4-18

20.00 Pays d’Aix-Jug 11-17

Venerdì 27 settembre

Girone B

17.00 Valis-AN Brescia

19.00 Budva-Honved

Girone C

16.30 Vouliagmeni-Solaris

18.30 Barcelona-Iren Genova Quinto

Girone F

17.30 De Akker-Jug

19.30 Pays d’Aix-Ludwisburg

Girone G

17.30 CC Ortigia 1928-Paok

19.30 Triglav Kranj-Duisburg

Girone H

18.00 BVSC Manna-CN Terrassa

20.00 Recco Waterpolo-Primorje

Sabato 28 settembre

Girone B

10.00 Valis-Honved

12.00 AN Brescia-Banja Luka

17.00 Budva-Valis

19.00 Banja Luka-Honved

Girone C

16.30 Iren Genova Quinto-Solaris

18.30 Barcelona-Vouliagmeni

Girone F

09.30 De Akker-Panathinaikos

11.30 Jug-Ludwigsburg

18.00 Pays d’Aix-Panathinaikos

20.00 De Akker-Ludwigsburg

Girone G

17.30 Duisburg-Paok

19.30 Triglav Kranj-CC Ortigia 1928

Girone H

18.00 BVSC Manna-Primorje

20.00 CN Terrassa-Recco Waterpolo

Domenica 29 settembre

Girone B

10.00 Budva-AN Brescia

12.00 Banja Luka-Valis

Girone C

10.30 Vouliagmeni-Iren Genova Quinto

12.30 Barcelona-Solaris

Girone F

09.30 Jug-Panathinaikos

11.30 Pays d’Aix Natation-De Akker

Girone G

10.00 CC Ortigia 1928-Duisburg

12.00 Triglav Kranj-Paok

Girone H

10.00 Primorje-CN Terrassa

12.00 BVSC Manna-Recco Waterpolo

Classifiche

Gruppo A – Sabac

VK Sabac (SRB) 3, Team Strasburgo (FRA) 3, CS Dinamo Bucuresti (ROU) 0, OSC Potsdam (GER) 0, OSC Budapest (HUN) 0.

Gruppo B – Budva

Budvanska Rivijera (MNE) 3, AN Brescia (ITA) 3, Endo Plus Service Honved (HUN) 0, VK Banja Luka (BIH) 0, VK Valis Vega (SRB) 0.

Gruppo C – Barcellona

CN Barcelona (ESP) 0, Vouliagmeni NC (GRE) 0, VK Solaris (CRO) 0, Iren Genova Quinto (ITA) 0.

Gruppo D – Zagabria

HAVK Mladost (CRO) 3, Enka Istanbul (TUR) 3, CN Sant Andreu (ESP) 0, VA Cattaro Kotor (MNE) 0, GS Apollon Smyrnis (GRE) 0.

Gruppo E – Atene

Spandau 04 (GER) 0, Szolnoki Dozsa-Praktiker (HUN) 0, Panionios GSS (GRE) 0, CN Tenerife Echeyde (ESP) 0.

Gruppo F – Aix-en-Provence

Panathinaikos AC (GRE) 3, VK Jug AO Dubrovnik (CRO) 3, Pays d’Aix Natation (FRA) 0, SV Ludwigsburg 08 (GER) 0, De Akker Team (ITA) 0.

Gruppo G – Kranj

Ortigia 1928 (ITA) 0, PAOK Saloniki (GRE) 0, AVK Triglav Kranj (SLO) 0, ASC Duisburg (GER) 0.

Gruppo H – Budapest

BVSC-Zuglo (HUN) 0, Recco Waterpolo (ITA) 0, Primorje EB Rijeka (CRO) 0, CN Terrassa (ESP) 0.