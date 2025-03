Pallanuoto, Serie A1 2025: risultati e classifica della 23ma giornata. Brescia e Pro Recco avanti in coppia

Tre turni al termine della regular season della Serie A1 di pallanuoto maschile. In scena oggi la ventitreesima giornata, occasionalmente in infrasettimanale. Tutto facile per le prime della classe: proseguono il percorso in coppia AN Brescia e Pro Recco che vincono rispettivamente su Training Academy Olympic Roma e Posillipo, bene anche subito dietro l’RN Savona che insegue a sette punti di ritardo. Andiamo a rivivere la giornata con i risultati e la classifica aggiornata.

23ª giornata – mercoledì 26 marzo

Training Academy Olympic Roma-AN Brescia 11-21

R.N. Florentia-C.C. Ortigia 1928 5-11

De Akker Team-Onda Forte 12-10

R.N. Savona-Roma Vis Nova Pallanuoto 16-9

Pro Recco Waterpolo-C.N. Posillipo 11-8

Nuoto Catania-Telimar 13-11

Pallanuoto Trieste-Iren Genova Quinto 10-8

Classifica

AN BRESCIA 67

PRO RECCO WATERPOLO 67

RN SAVONA 60

DE AKKER TEAM 40

PALLANUOTO TRIESTE 40

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 37

CN POSILLIPO 34

C.C. ORTIGIA 1928 29

TELIMAR 24

IREN GENOVA QUINTO 23

R.N. FLORENTIA 22

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 15

NUOTO CATANIA 7

ONDA FORTE 5