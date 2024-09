MotoGP, Jorge Martin: “Mi scuso per il gesto dell’ombrello, ma secondo me non è stato un sorpasso corretto”

Jorge Martin ha concluso al 2° posto il Gran Premio di Emilia Romagna. Una piazza d’onore preziosissima nell’ottica del Mondiale piloti, poiché la contemporanea caduta di Francesco Bagnaia gli permette di guadagnare 20 punti su ‘Pecco’. Cionondimeno, il tema forte è rappresentato dal rude (ma corretto) sorpasso patito da Enea Bastianini all’ultimo giro, al quale ‘Martinator’ ha reagito con un plateale gesto dell’ombrello. Ecco quanto dichiarato dall’iberico a Dazn.

“Il secondo posto può andare bene, lui (Bastianini, ndr) ha corso molto bene. Mi ha seguito fino alla fine e si è preso questo successo. Certo, ho reagito male, ma non credo faccia piacere a nessuno restare in testa per tutta la gara e poi venire sorpassati proprio alla fine, per di più venendo spinti fuori pista. Non me l’aspettavo, tutto qua. Mi scuso per il mio gesto dell’ombrello, sicuramente era inappropriato ed è stato dettato dall’adrenalina. Continuo a pensare che non sia stato un sorpasso corretto, ma questa è la mia opinione. Non ho altro da dire al riguardo”.

“In fin dei conti, l’obiettivo è mantenere la lucidità e devo guardare in maniera pragmatica a quanto accaduto. Ho cominciato il weekend a +7 su Bagnaia e riparto a +24. Io e lui eravamo i più forti in questo fine settimana. Chiaramente avrei voluto vincere, mi fa male non esserci riuscito, ma ho comandato per 26 giri, sono partito bene e ho tenuto un ottimo passo. Penso di avere ancora spazio per migliorare, ci sono degli aspetti su cui dobbiamo fare passi avanti nelle prossime gare. Al riguardo, non vedo l’ora di correre in Indonesia”.