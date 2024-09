Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2024: programma, orari, tv, streaming

La prossima gara del Motomondiale sarà il Gran Premio di Indonesia, programmato nel weekend del 27-29 settembre. Non ci sarà alcuna pausa, dunque. Inoltre, piloti e team saranno costretti a un tour de force, rappresentato da una trasferta intercontinentale con tempistiche strettissime.

D’altronde tutti avrebbero dovuto essere già in Asia. Oggi si sarebbe dovuto correre in India, ma le lacune organizzative di Nuova Delhi si sono rivelati insormontabili. La successiva cancellazione del recupero del GP di Kazakistan ha spinto il management del campionato iridato a restare in Europa più a lungo del previsto.

Tuttavia, il resto del calendario è rimasto invariato. Pertanto, ci si deve spostare in fretta e furia dall’altra parte del mondo! Dunque, quali sono gli orari previsti dal 27 al 29 di settembre e come seguire il prossimo Gran Premio in TV?

MOTOGP – PROGRAMMA GP INDONESIA 2024

VENERDÌ 27 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3.00-3.35, Moto3, Prove libere

Ore 3.50-4.30, Moto2, Prove libere

Ore 4.45-5.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 7.15-7.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 8.05-8.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 9.00-10.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 28 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2.40-3.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 3.25-3.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 4.10-4.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 4.50-5.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 5.15-5.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 6.50-7.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 7.15-7.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 7.45-8.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 8.10-8.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 9.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 29 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 6.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 7.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 9.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP INDONESIA 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Indonesia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento indonesiano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Indonesia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.