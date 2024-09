MotoGP, fine settimana da incubo per Bagnaia. Ora è a -23 da Martin e per il Mondiale serve l’ennesima impresa

Mettiamola così, non c’è niente di facile o di scontato quando si parla di Francesco Bagnaia. Il titolo mondiale 2022 è arrivato portando a compimento una rimonta su Fabio Quartararo che, nel mese di giugno, era apparentemente impossibile. L’Iride 2023 è invece giunto dopo un tremendo incidente, ribaltando l’inerzia favorevole a Jorge Martin.

Se vorrà realizzare il three-peat, Pecco dovrà giocoforza prodigarsi nell’ennesima impresa, perché il weekend aragonese si è rivelato oltremodo deficitario. Avrebbe potuto concludersi a -7 da Jorge Martin, viceversa l’incidente con Alex Marquez ha fatto scivolare il ventisettenne piemontese a -23 dal madrileno, uscito dal GP d’Aragona con un vantaggio ben più ampio di quanto avrebbe mai immaginato.

Non c’è tuttavia ragione di disperare o essere disfattisti. La caduta odierna, figlia di uno sfortunato episodio, fa seguito a una sequenza di otto podi consecutivi, al cui interno ci sono ben 6 vittorie. Dunque, Bagnaia ha tutte le carte in regola per recuperare le 23 lunghezze di svantaggio, soprattutto considerando come vi siano sul piatto ancora la bellezza di 296 punti.

La storia di questo Mondiale è ancora tutta da scrivere. Dal punto di vista temporale non siamo lontanissimi da Valencia, ma sul piano aritmetico siamo solamente al 60% della stagione. Ne deve ancora scorrere di acqua sotto i ponti prima di eleggere il Campione del Mondo 2024. I tifosi di Pecco potranno essere delusi per quanto accaduto oggi, ma non devono certo abbattersi.