Quando la prossima gara di MotoGP? GP San Marino 2024: programma Misano, orari, tv, streaming

Il Motomondiale si appresta a fare ritorno in Italia, dove si stanzierà a lungo. Difatti, le magagne organizzative che hanno portato alla cancellazione dell’appuntamento indiano e di quello kazako, hanno generato la necessità di un recupero, la cui forma sarà un double header a Misano Adriatico.

Il primo dei due eventi ospitati dall’autodromo romagnolo sarà il Gran Premio di San Marino, che avrà luogo da venerdì 6 a domenica 8 settembre. Si tratta del GP “originale”, quello fissato in calendario già dall’inizio della stagione 2024.

Non ci sarà dunque alcuna pausa tra il GP d’Aragona appena andato in archivio e la prossima competizione. Viceversa, avremo un weekend di respiro prima del Gran Premio di Emilia Romagna. Di quello, però, ci si occuperà a tempo debito. Al momento ci si focalizza sul GP di San Marino e sul modo di vederlo in TV.

MOTOGP – PROGRAMMA GP SAN MARINO 2024

VENERDÌ 6 SETTEMBRE

Ore 08.30-08.45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12.25-12.40, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 16.15-16.25; MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 16.35-16.45; MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 7 SETTEMBRE

Ore 08.40-09.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 09.25-09.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.15, MotoE, GARA I

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

Ore 16.10, MotoE, GARA II

DOMENICA 8 SETTEMBRE

Ore 09.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP SAN MARINO 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. La diretta sarà garantita anche per il Gran Premio della domenica, il sesto di quelli per i quali – nell’arco del 2024 – è prevista la trasmissione in chiaro.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di San Marino. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento romagnolo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di San Marino, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.