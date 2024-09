Motocross delle Nazioni 2024, i convocati dell’Italia: c’è Guadagnini, confermato Adamo

Il Motocross delle Nazioni 2024 è in programma a Matterley Basin, in Gran Bretagna, sabato 5 e domenica 6 ottobre: il commissario tecnico FMI, Thomas Traversini, ha diramato l’elenco dei convocati per la manifestazione, componendo una squadra molto giovane, con un’età media di 22 anni.

Nella MXGP l’Italia sarà rappresentata da Mattia Guadagnini, ormai completamente ristabilito dopo la frattura subita alla scapola sinistra, mentre nella MXOpen toccherà ad Andrea Bonacorsi, campione europeo MX250 nel 2023, difendere i colori azzurri, infine sarà presente per il terzo anno consecutivo Andrea Adamo, campione in carica nel Mondiale MX2. La riserva sarà Alberto Forato, tornato in pista a giugno in occasione del Campionato Italiano dopo uno stop di quasi quattro mesi a causa di un infortunio.

Il CT FMI, Thomas Traversini, ha commentato: “Manca sempre meno al Motocross delle Nazioni 2024 ed i nostri ragazzi non vedono l’ora di scendere in pista per dimostrare il loro valore. Anche per quest’anno abbiamo deciso di convocare una squadra dall’età media bassa perché crediamo nella forza del vivaio azzurro e perché possiamo contare su ragazzi dalle caratteristiche umane e qualitative invidiabili, che hanno dimostrato in questi anni di poter raggiungere ottimi risultati. Come ad ogni edizione ci saranno formazioni ambiziose che punteranno in alto, ma noi non saremo da meno“.

Così il presidente della FMI, Giovanni Copioli: “Andremo in Inghilterra con l’obiettivo di ripetere l’ottima prestazione dello scorso anno. Abbiamo una squadra composta da ragazzi giovani, ma allo stesso tempo esperti, che hanno dimostrato nel corso della loro carriera di poter competere ad alti livelli e raggiungere ottimi risultati. Sappiamo che in queste competizioni il lavoro di squadra è fondamentale, sono sicuro che i nostri piloti metteranno in campo tutto per poter raggiungere il miglior risultato possibile. Faccio un grande in bocca al lupo a loro e al commissario tecnico Traversini“.