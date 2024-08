Motocross, Gajser completa la doppietta in Svizzera e allunga nel Mondiale MXGP

Tim Gajser bissa il successo di gara-1 e si impone anche nella seconda manche del Gran Premio di Svizzera 2024, quartultimo round stagionale del Mondiale Motocross classe MXGP. Sul fango di Frauenfeld (pista durissima fisicamente dopo la pioggia caduta nella notte) lo sloveno della Honda ha completato una domenica da sogno, potenzialmente decisiva per la conquista del sesto titolo iridato in carriera (il quinto in top class).

A differenza di gara-1, Gajser ha dovuto costruire la sua vittoria a suon di sorpassi dopo una partenza opaca regalando spettacolo e prendendo il comando delle operazioni al dodicesimo giro. Inutile e troppo tardivo il tentativo di rimonta dell’olandese Jeffrey Herlings, penalizzato nuovamente da uno start disastroso ma capace di risalire comunque fino al secondo posto con la sua KTM.

Top3 invariata rispetto alla manche inaugurale con la terza posizione finale dello spagnolo Jorge Prado (GasGas), che non è riuscito a contenere il rientro dei suoi avversari diretti dopo il consueto ottimo primo giro perdendo altri punti preziosi rispetto alla tabella rossa. Ai piedi del podio le Kawasaki di Romain Febvre e Jeremy Seewer, rispettivamente 4° e 5° subito davanti alla Honda di un convincente Alberto Forato, il migliore degli italiani in sesta piazza. In zona punti tra gli azzurri anche Andrea Bonacorsi 10° e Mattia Guadagnini 13°.

Con i 50 punti collezionati oggi, Gajser scappa a +18 su Prado e +42 su Herlings nella classifica generale del Mondiale MXGP quando mancano tre round (per un totale di 180 punti ancora disponibili, considerando anche le manche di qualifica) al termine della stagione.

ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP SVIZZERA MXGP 2024

1 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 34:24.188 0.000 49.705 25

2 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:31.131 6.943 49.538 22

3 1 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 34:41.030 16.842 49.303 20

4 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 34:47.360 23.172 49.153 18

5 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOKawasaki Racing Team MXGPKawasaki 34:50.348 26.160 49.083 16

6 303 FORATO, Alberto ITA FMI Standing Construct Honda MXGP Honda 35:01.474 37.286 48.823 15

7 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:04.294 40.106 48.757 14

8 24 HORGMO, Kevin NOR NMF TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 35:15.776 51.588 48.493 13

9 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Team HRC Honda 35:34.976 1:10.788 48.057 12

10 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:43.163 1:18.975 47.873 11

11 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 35:50.790 1:26.602 47.703 10

12 71 SPIES, Maximilian GER DMSB KTM Kosak Team KTM 36:06.652 1:42.464 47.354 9

13 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 36:10.688 1:46.500 47.266 8

14 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 34:33.435 -1 Lap 46.879 7

15 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTOSixtySeven Racing-Team Husqvarna 34:36.099 2.664 46.819 6

16 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 34:38.713 5.278 46.760 5

17 4 TONUS, Arnaud SUI SWISSMOTO Yamaha 34:48.428 14.993 46.542 4

18 45 KOHUT, Tomas SVK SMF Osicka MX Team KTM 34:48.816 15.381 46.534 3

19 326 GILBERT, Josh GBR ACU Gabriel SS24 KTM KTM 35:10.490 37.055 46.056 2

20 991 SCHEU, Mark GER DMSB SixtySeven Racing-Team Husqvarna 35:20.009 46.574 45.849 1

21 131 NICKEL, Cato GER DMSB Husqvarna 35:31.589 58.154 45.600 0

22 337 QUARTI, Yuri ITA FMI Honda 36:14.169 1:40.734 44.707 0

23 119 BENDER, Nicolas SUI SWISSMOTO Husqvarna 34:43.302 -2 Laps 44.065 0

24 474 BOULARD, Bryan BEL SWISSMOTO KTM 34:55.858 12.556 43.801 0

25 949 CONTESSI, Alessandro SUI SWISSMOTO Kawasaki 35:27.196 43.894 43.155 0

26 365 SKOVGAARD, Nikolaj DEN DMU KL Racing Team KTM 35:38.752 55.450 42.922 0

27 104 VINOGRADOV, Aleksei EST EMF KTM 35:29.696 -3 Laps 40.569 0

28 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 27:48.190 -4 Laps 48.556 0

29 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 29:24.368 1:36.178 45.909 0

30 17 TOENDEL, Cornelius NOR NMF Schmicker Racing KTM 26:10.519 -6 Laps 44.699 0

31 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Kosak Team KTM 22:38.849 -7 Laps 47.687 0

32 137 BRUGGMANN, Luca LIE LMV GASGAS 24:57.760 2:18.911 43.265 0

33 65 SCHEIBEN, Robin SUI SWISSMOTO GASGAS 25:07.547 2:28.698 42.984 0

34 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI MRT Racing Team Beta Beta 9:58.310 -14 Laps 45.127 0

35 533 WALSH, Dylan GBR ACU Kawasaki 10:10.032 11.722 44.260 0