Moto2, Celestino Vietti 2° nella prima sessione di pre-qualifica di Misano. Comanda Aron Canet

La Moto2 ha mandato in archivio la prima delle due sessioni di pre-qualifica del Gran Premio di San Marino. Il giro più rapido è stato fatto segnare da Aròn Canet (Kalex, Fantic Racing) in 1’35”561. Lo spagnolo ha preceduto di 131 millesimi un incisivo Celestino Vietti (Kalex, Red Bull Ajo) e di 220 millesimi il connazionale Manuel Gonzalez (Kalex, QJ Motor Gresini).

In casa Italia ha brillato anche Tony Arbolino (Kalex, ELF Marc VDS Racing Team), autore della quarta prestazione cronometrica, a poco meno di 3 decimi da Canet. Più indietro, invece, gli altri due centauri tricolore. Mattia Pasini (Boscoscuro, Team Ciatti) ha marcato il 22° tempo, appena davanti a Dennis Foggia (Italtrans Racing Team). Entrambi hanno pagato più di un secondo al battistrada.

Nessuno dei contendenti per l’Iride si è dunque proposto nelle primissime posizioni. Il leader della classifica generale, Sergio Garcia, sostanzialmente non ha girato, evidentemente ancora sofferente per la brutta caduta patita nelle prove libere della mattinata. Il compagno di squadra Ai Ogura (Boscoscuro, MT Helmets – MSi) non ha comunque brillato, realizzando la sesta performance (1’35”941).

Settimo e nono i due piloti della Speed Up Racing (Alonso Lopez 1’35”956, Fermin Aldeguer 1’36”071), mentre sono rimasti molto lontani dalle posizioni di vertice i due anglofoni con ambizioni iridate. Jake Dixon (Kalex, CFMoto Aspar) ha marcato il 13° tempo (1’36”308), Joe Roberts (Kalex, American Racing Team) non è andato oltre la ventesima piazza (1’36”527).

Nella mattinata di sabato, a partire dalle ore 9.25, si disputerà la seconda sessione di pre-qualifiche. Una volta conclusa, la classifica combinata tra il turno in questione e quello appena completato determinerà i quattordici piloti esentati dal Q1 e dunque già ammessi di diritto alla fase decisiva delle qualifiche.