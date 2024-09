MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP San Marino 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Dopo la tappa di Aragon corsa in condizioni particolari per le piogge scese nella notte, il Motomondiale si appresta a fare ritorno in Italia, dove si stanzierà a lungo dato che vivremo più di un appuntamento. A Misano Adriatico vedremo addirittura due gare consecutive, la prima delle quali in questo fine settimana dal 6 all’8 settembre.

Il primo dei due eventi ospitati dall’autodromo romagnolo intitolato a Marco Simoncelli sarà il Gran Premio di San Marino. Si tratta del GP che era già fissato in calendario dall’inizio della stagione 2024, mentre il secondo appuntamento sarà il Gran Premio di Emilia Romagna che andrà a precedere la trasferta asiatica che andrà a decidere la stagione. Si viene dal trionfo di Marquez e dalla caduta di Bagnaia nel contatto con Alex Marquez: come andrà a finire a Misano?

Come seguire le qualifiche e la Sprint Race in tv? Queste due sessioni saranno trasmesse da Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) per gli abbonati e anche su TV8 in chiaro (125 SKY, 8 DT) saranno proposte in diretta e gratuitamente entrambe le sessioni.

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2024

Sabato 7 settembre

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

GP SAN MARINO MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta streaming: Sky Go, NOW e tv8.it