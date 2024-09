Luna Rossa lotta con vento impetuoso e onda alta: Gradoni e compagni in testa alla Youth America’s Cup

Dopo tre ore e mezza di calma piatta, in cui gli organizzatori hanno dovuto rinviare più volte l’inizio della prima giornata riservata alla America’s Cup giovanile a causa del vento troppo leggero, la brezza si è alzata in modo impetuoso a Barcellona e si sono disputate due regate valide per la prima edizione del torneo riservato agli under 25. Luna Rossa aveva dominato la prima prova e in gara-2 ha concluso al secondo posto, con folate da 18 nodi e un’onda molto alta che ha messo a durissima prova tutti gli equipaggi.

Il timoniere Marco Gradoni, preannunciato fuoriclasse della vela internazionale che a soli 15 anni venne premiato come World Sailor of the Year per i trionfi in serie ai Mondiali nella classe Optmist, era affiancato dall’altro timoniere Gianluigi Ugolini e ai trimmer Rocco Alekos Falcone e Federico Colaninno. L’equipaggio è composto da quattro atleti (la metà rispetto alla classe maggiore) e che si gareggia con gli AC40 (barca one design, ovvero uguale per tutti le squadre e più piccola degli AC75 adottati in Louis Vuitton Cup).

Luna Rossa ha tagliato il traguardo con un ritardo di 22 secondi da American Magic, battendo per dispersione INEOS Britannia (terza a 2’39”) e Team New Zealand (quarta a 3’50”), mentre Alinghi e Orient Express non si sono presentati in partenza. Team Prada Pirelli si conferma così al comando della classifica generale del gruppo A con 17 punti (gli stessi degli statunitensi, nove in più rispetto ai britannici e ai neozelandesi). Sono previste otto regate di flotta al termine delle quali le tre migliori squadre accederanno alla seconda fase.

LA CRONACA DELLA REGATA

New Zealand è partita bene, ma Luna Rossa e American Magic l’hanno marcata brillantemente andando verso la parte sinistra del campo di regata. Le tre barche vanno via insieme e sembrano equivalersi con vento sostenuto, ma nel finale del tratto di bolina i Kiwi hanno una migliore accelerazione e transitano al primo cancello con un margine di dodici secondi.

Luna Rossa è però molto più veloce di poppa, recupera rapidamente lo svantaggio e a 36 nodi di velocità opera il sorpasso a metà lato, mentre New Zealand paga l’onda alta e finisce giù dai foil. Al gate, però, Gradoni e compagni commettono una sbavatura: il vento e l’onda rendono complicata la manovra, con maestria tengono la barca ma perdono 300 metri di vantaggio nei confronti di American Magic.

Si inscena una bella lotta di bolina, gli statunitensi operano il sorpasso nell’ultimo quarto del lato, si va a un incrocio pericoloso e proseguono parallelamente ma gli americani riescono a essere più veloci e chiudono il bordo con undici secondi di vantaggio. Il vento è troppo elevato e l’onda è così alta che il comitato di regata decide di accorciare la gara da sei a quattro lati: American Magic si invola verso la vittoria, Luna Rossa è seconda e dopo il traguardo l’equipaggio deve domare una super impennata dello scafo.