Luna Rossa fa sognare con i giovani! Gradoni e Ugolini dispensano classe e dominano in Youth America’s Cup

Luna Rossa ha regalato grandissimo spettacolo nella prima regata della America’s Cup giovanile, prima edizione della competizione sportiva più antica del mondo riservata agli under 25. Il sodalizio italiano è stato impeccabile nelle acque di Barcellona, nell’unica prova di flotta disputata oggi pomeriggio dopo rinvii progressivi a causa della mancanza di vento che hanno fatto scattare la gara con tre ore e mezza di ritardo rispetto al programma originario (alle ore 17.40).

C’era enorme attesa per vedere all’opera Marco Gradoni, preannunciato fuoriclasse della vela internazionale che a soli 15 anni venne premiato come World Sailor of the Year per i trionfi in serie ai Mondiali nella classe Optmist. Il timoniere 20enne, ammirato lo scorso anno anche con la Luna Rossa dei grandi (il team attualmente impegnato nella Louis Vuitton Cup) durante le regate preliminari insieme a Ruggero Tita (due volte Campione Olimpico di Nacra 17), si è rivelato impeccabile insieme all’altro timoniere Gianluigi Ugolini e ai trimmer Rocco Alekos Falcone e Federico Colaninno. Ricordiamo che l’equipaggio è composto da quattro atleti (la metà rispetto alla classe maggiore) e che si gareggia con gli AC40 (barca one design, ovvero uguale per tutti le squadre e più piccola degli AC75 adottati in Louis Vuitton Cup).

Luna Rossa è partita meravigliosamente in una regata di flotta a cui hanno preso parte sei equipaggi, inscenando una perfetta manovra per prendere velocità fin da subito davanti ad American Magic. Team Prada Pirelli era decisamente più veloce di bolina, ha toccato i 27 nodi e ha rapidamente guadagnato un margine di 200 metri sugli statunitensi. In poppa ha sfrecciato a 35 nodi, al secondo gate era in vantaggio di 28 secondi e da quel momento in avanti ha amministrato la situazione con leggiadria, gestendo un vento che si alzava (anche una dozzina di nodi) e un’onda che si faceva sempre più insidiosa.

Luna Rossa ha tagliato il traguardo con addirittura 1’03” di vantaggio su American Magic, 1’24” su Team New Zealand (sono i Kiwi ad avere disegnato questi scafi, tra l’altro usati anche lo scorso anno nei preliminari di America’s Cup), 3’09” su INEOS Britannia e 3’14” su Alinghi, mentre i francesi di Orient Express sono stati squalificati. Tra poco si dovrebbe tornare in acqua per la seconda regata di flotta, vedremo se ci saranno le condizioni giuste per regatare.