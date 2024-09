LIVE Wolfsburg-Fiorentina, Champions League calcio femminile in DIRETTA: serve la rimonta impossibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La sfida si giocherà in Germania, più precisamente all’AOK Stadion di Wolfsburg. L’impianto ha una capacità di 5.200 posti.

Momento positivo per le ragazze di mister De La Fuente: al netto della caduta contro le tedesche, la Fiorentina è partita forte in campionato e si trova a punteggio pieno, al comando della Serie A femminile con 9 punti in classifica. Il poker inflitto alla Sampdoria nell’ultimo turno può dare fiducia in vista della trasferta in Germania. Per il Wolfsburg discorso analogo: buon avvio in campionato (terzo posto e 7 punti raccolti) e 5-1 rifilato al Colonia nell’ultimo match disputato in campionato tedesco.

Servirà molto di più di una semplice impresa alla Fiorentina, dopo la sconfitta roboante di 6 giorni fa per 0-7 contro il Wolfsburg, al Viola Park. Viola chiamata quantomeno ad una prova di carattere ed orgoglio, contro un avversario dimostratosi semplicemente superiore nel match d’andata. L’idea di rimettere in discussione il discorso qualificazione sfiora l’utopia ma la formazione di De La Fuente dovrà lottare e disputare tutt’altra gara per non incappare in un altro risultato spropositato.

si gioca all'AOK Stadion, il calcio d'inizio è previsto alle ore 18.30.