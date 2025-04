Altro lampo per Sara Curtis! Migliora ancora il record italiano nei 50 sl, seconda al mondo nel 2025!

Sara Curtis è la regina dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Terzo titolo individuale per lei e nuovo record italiano. Gli amati 50 stile libero, infatti, le hanno dato modo di mettersi in mostra nuovamente nella vasca romagnola, andando a ritoccare ulteriormente il record che aveva già migliorato al mattino in 24.52.

Una gara non perfetta per Curtis, con un tuffo non eccelso, ma con una progressione pregevole che le ha permesso di andare a toccare la piastra in 24.43 ed entrando sempre di più in una dimensione d’elite. La 18enne allenata da Thomas Maggiora, infatti, si è assicurata la qualificazione ai Mondiali a Singapore, visto il tempo-limite di 24.6.

Un crono che la proietta in seconda posizione nella classifica mondiale stagionale, a un solo centesimo dal tempo della belga Florine Gaspard (24.42). Parliamo, comunque, di riferimenti puramente indicativi vista una stagione ancora nelle prime fasi.

Una bella finale, comunque, con Costanza Cocconcelli capace di infrangere il muro dei 25″ e nuotare in 24.98 e di battere Silvia Di Pietro (25.25). Una squadra di sprinter davvero niente male.