Classifica Vuelta a España 2024, diciassettesima tappa: O’Connor conserva la maglia rossa, Roglic in agguato

La classifica generale della Vuelta di Spagna non cambia nelle posizioni che contano al termine della diciassettesima tappa: la frazione per velocisti conclusa a Santander non ha creato distacchi tra i big in lotta per il trionfo finale e così tutto è rimandato agli ultimi giorni di gara, che prevedono due arrivi in salita e la cronometro conclusiva a Madrid.

L’australiano Ben O’Connor conserva la maglia rossa di leader della graduatoria, ma ormai il capitano della Decathlon AG2R La Mondiale ha dilapidato tutto il vantaggio accumulato grazie a una fuga bidone. L’oceanico conserva cinque secondi di margine nei confronti dello sloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Lo spagnolo Enric Mas (Movistar) è terzo a 1’25” seguito dall’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education EasyPost, quarto a 1’46”). Lo spagnolo Mikel Landa (Soudal Quick-Step) è quinto a 2’18”, poi a seguire il francese David Gaudu a 3’48” e l’altro iberico Carlos Rodriguez a 3’53”. Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna aggiornata al termine della diciassettesima tappa.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2024 (dopo la diciassettesima tappa)

1 1 – O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 20 20″ 68:41:14

2 2 – ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 6″ 0:05

3 3 – MAS Enric Movistar Team 6″ 1:25

4 4 – CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 12″ 1:46

5 5 – LANDA Mikel Soudal Quick-Step 4″ 2:18

6 6 – GAUDU David Groupama – FDJ 2″ 3:48

7 7 – RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 3:53

8 8 – SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 4:00

9 9 – LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 4:27

10 10 – SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates 8″ 5:19

11 11 – YATES Adam UAE Team Emirates 16″ 5:20

12 12 – KUSS Sepp Team Visma | Lease a Bike 4″ 6:25

13 14 ▲1 RODRÍGUEZ Cristián Arkéa – B&B Hotels 4″ 10:42

14 15 ▲1 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 10″ 12:25

15 16 ▲1 MARTIN Guillaume Cofidis 17:47

16 17 ▲1 FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team 18:21

17 13 ▼4 VLASOV Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 8″ 23:52

18 18 – HAIG Jack Bahrain – Victorious 25:00

19 19 – PARRA José Félix Equipo Kern Pharma 29:26

20 21 ▲1 BERTHET Clément Decathlon AG2R La Mondiale Team 2″ 45:42

21 20 ▼1 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty 50:51

22 22 – RODRÍGUEZ Óscar INEOS Grenadiers 51:22

23 24 ▲1 KRUIJSWIJK Steven Team Visma | Lease a Bike 54:40

24 26 ▲2 CATTANEO Mattia Soudal Quick-Step 55:33

25 28 ▲3 VALTER Attila Team Visma | Lease a Bike 55:35

26 30 ▲4 PACHER Quentin Groupama – FDJ 10″ 59:03

27 27 – BIZKARRA Mikel Euskaltel – Euskadi 1:00:46

28 29 ▲1 RICCITELLO Matthew Israel – Premier Tech 1:02:45

29 23 ▼6 BENNETT George Israel – Premier Tech 1:06:55

30 31 ▲1 OOMEN Sam Lidl – Trek 1:08:15

31 25 ▼6 GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:11:08

32 36 ▲4 POOLE Max Team dsm-firmenich PostNL 14″ 1:16:11

33 33 – RUBIO Einer Movistar Team 1:23:09

34 34 – QUINTANA Nairo Movistar Team 1:25:16

35 40 ▲5 VERONA Carlos Lidl – Trek 4″ 1:25:28

36 39 ▲3 TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team 10″ 1:25:34

37 35 ▼2 IZAGIRRE Ion Cofidis 4″ 1:26:05

38 41 ▲3 ALEOTTI Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 1:26:44

39 43 ▲4 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 1:28:08

40 45 ▲5 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates 2″ 1:30:42

41 37 ▼4 SOLER Marc UAE Team Emirates 22″ 1:31:00

42 44 ▲2 CEPEDA Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 1:32:33

43 46 ▲3 MARTÍNEZ Daniel Felipe Red Bull – BORA – hansgrohe -20″ 1:33:12

44 38 ▼6 TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty 1:35:39

45 49 ▲4 PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:35:57

46 47 ▲1 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 1:37:07

47 48 ▲1 VANSEVENANT Mauri Soudal Quick-Step 6″ 1:37:28

48 42 ▼6 LECERF William Junior Soudal Quick-Step 2″ 1:40:41

49 51 ▲2 VERVAEKE Louis Soudal Quick-Step 1:46:16

50 53 ▲3 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers 1:47:10

51 54 ▲3 MARTÍN Gotzon Euskaltel – Euskadi 1:47:16

52 52 – MEURISSE Xandro Alpecin – Deceuninck 12″ 1:47:58

53 56 ▲3 GUGLIELMI Simon Arkéa – B&B Hotels 1:50:22

54 55 ▲1 TUSVELD Martijn Team dsm-firmenich PostNL 1:50:32

55 58 ▲3 FRIGO Marco Israel – Premier Tech 6″ 1:52:41

56 59 ▲3 ADRIÀ Roger Red Bull – BORA – hansgrohe -18″ 1:54:28

57 50 ▼7 ZANA Filippo Team Jayco AlUla 14″ 1:55:07

58 61 ▲3 GAROFOLI Gianmarco Astana Qazaqstan Team 1:57:00

59 62 ▲3 TRÆEN Torstein Bahrain – Victorious 1:57:43

60 63 ▲3 BERRADE Urko Equipo Kern Pharma 2:01:16

61 64 ▲3 GESINK Robert Team Visma | Lease a Bike 2:01:27

62 60 ▼2 GEOGHEGAN HART Tao Lidl – Trek 2:02:17

63 57 ▼6 VINE Jay UAE Team Emirates 10″ 2:02:26

64 66 ▲2 MATÉ Luis Ángel Euskaltel – Euskadi 8″ 2:07:32

65 65 – KNOX James Soudal Quick-Step 2:12:52

66 69 ▲3 VACEK Mathias Lidl – Trek 6″ 2:15:11

67 71 ▲4 RAFFERTY Darren EF Education – EasyPost 2:19:32

68 68 – CASTRILLO Pablo Equipo Kern Pharma 20″ 2:21:17

69 73 ▲4 LE BERRE Mathis Arkéa – B&B Hotels 2″ 2:23:07

70 67 ▼3 ARMIRAIL Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 6″ 2:23:19

71 72 ▲1 HAMILTON Chris Team dsm-firmenich PostNL 2:24:53

72 75 ▲3 MIQUEL Pau Equipo Kern Pharma 4″ 2:25:40

73 76 ▲3 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 2:26:20

74 77 ▲3 TEUNS Dylan Israel – Premier Tech 2:26:29

75 79 ▲4 SCHMID Mauro Team Jayco AlUla 6″ 2:27:34

76 81 ▲5 CANAL Carlos Movistar Team 2:28:16

77 78 ▲1 HERMANS Quinten Alpecin – Deceuninck 6″ 2:28:25

78 82 ▲4 BARONCINI Filippo UAE Team Emirates 2:29:02

79 74 ▼5 LEEMREIZE Gijs Team dsm-firmenich PostNL 2:30:58

80 70 ▼10 HUYS Laurens Arkéa – B&B Hotels 2:32:33

81 85 ▲4 BRAET Vito Intermarché – Wanty 4″ 2:37:35

82 80 ▼2 BOU Joan Euskaltel – Euskadi 2:38:09

83 86 ▲3 GREGAARD Jonas Lotto Dstny 4″ 2:40:00

84 83 ▼1 IRIBAR Unai Equipo Kern Pharma 2:40:35

85 84 ▼1 MIHOLJEVIĆ Fran Bahrain – Victorious 2:45:14

86 90 ▲4 OWSIAN Łukasz Arkéa – B&B Hotels 2:46:20

87 91 ▲4 STRONG Corbin Israel – Premier Tech 8″ 2:47:01

88 92 ▲4 SWEENY Harry EF Education – EasyPost 2:47:38

89 94 ▲5 CHAMPION Thomas Cofidis 6″ 2:52:54

90 87 ▼3 PETILLI Simone Intermarché – Wanty 2:52:59

91 97 ▲6 VERGAERDE Otto Lidl – Trek 2:53:09

92 88 ▼4 RIVERA Brandon Smith INEOS Grenadiers 2:55:03

93 100 ▲7 LIVYNS Arjen Lotto Dstny 2:58:28

94 101 ▲7 CAMPENAERTS Victor Lotto Dstny 4″ 2:58:36

95 89 ▼6 HERRADA Jesús Cofidis 2:58:38

96 99 ▲3 HOLLMANN Juri Alpecin – Deceuninck 3:00:09

97 96 ▼1 SEPÚLVEDA Eduardo Lotto Dstny 3:00:42

98 93 ▼5 ENGELHARDT Felix Team Jayco AlUla 3:02:17

99 104 ▲5 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ 3:04:08

100 95 ▼5 VERGALLITO Luca Alpecin – Deceuninck 3:04:56

101 98 ▼3 DE GENDT Thomas Lotto Dstny 3:06:29

102 106 ▲4 ISASA Xabier Euskaltel – Euskadi 6″ 3:07:11

103 103 – SHAW James EF Education – EasyPost 3:07:58

104 110 ▲6 BERASATEGI Xabier Euskaltel – Euskadi 3:10:23

105 114 ▲9 DENZ Nico Red Bull – BORA – hansgrohe -8″ 3:13:58

106 107 ▲1 LAZKANO Oier Movistar Team 3:14:10

107 108 ▲1 THOMPSON Reuben Groupama – FDJ 3:15:30

108 116 ▲8 UMBA Santiago Astana Qazaqstan Team 3:18:05

109 118 ▲9 GROVES Kaden Alpecin – Deceuninck 48″ 3:18:10

110 117 ▲7 HEIDUK Kim INEOS Grenadiers 3:18:11

111 102 ▼9 BOUCHARD Geoffrey Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:19:37

112 111 ▼1 RUIZ Ibon Equipo Kern Pharma 12″ 3:20:56

113 109 ▼4 MONIQUET Sylvain Lotto Dstny 2″ 3:23:51

114 105 ▼9 GUTIÉRREZ Jorge Equipo Kern Pharma 3:25:46

115 112 ▼3 RAISBERG Nadav Israel – Premier Tech 3:26:49

116 113 ▼3 JUARISTI Txomin Euskaltel – Euskadi 3:27:08

117 123 ▲6 PLANCKAERT Edward Alpecin – Deceuninck 3:27:14

118 115 ▼3 LAFAY Victor Decathlon AG2R La Mondiale Team 10″ 3:29:03

119 122 ▲3 ASGREEN Kasper Soudal Quick-Step 3:29:53

120 126 ▲6 BITTNER Pavel Team dsm-firmenich PostNL 16″ 3:30:04

121 125 ▲4 SOTO Antonio Jesús Equipo Kern Pharma 3:30:10

122 128 ▲6 AFFINI Edoardo Team Visma | Lease a Bike 3:33:10

123 119 ▼4 ARCAS Jorge Movistar Team 3:34:51

124 120 ▼4 BYSTRØM Sven Erik Groupama – FDJ 3:37:59

125 121 ▼4 GAMPER Patrick Red Bull – BORA – hansgrohe 3:38:22

126 124 ▼2 MARIT Arne Intermarché – Wanty 3:42:03

127 131 ▲4 DOULL Owain EF Education – EasyPost 3:42:18

128 127 ▼1 SHEEHAN Riley Israel – Premier Tech 3:45:34

129 129 – BRUSSENSKIY Gleb Astana Qazaqstan Team 3:45:55

130 134 ▲4 DE MARCHI Alessandro Team Jayco AlUla 3:47:50

131 137 ▲6 BALLERSTEDT Maurice Alpecin – Deceuninck 3:50:28

132 136 ▲4 SÜTTERLIN Jasha Bahrain – Victorious 3:51:30

133 135 ▲2 RIESEBEEK Oscar Alpecin – Deceuninck 3:53:42

134 138 ▲4 VAN DEN BERG Julius Team dsm-firmenich PostNL -10″ 3:53:49

135 132 ▼3 PEDERSEN Casper Soudal Quick-Step 3:54:35

136 130 ▼6 VINOKUROV Nicolas Astana Qazaqstan Team 3:55:38

137 140 ▲3 LEIJNSE Enzo Team dsm-firmenich PostNL 3:58:51

138 141 ▲3 GUERNALEC Thibault Arkéa – B&B Hotels 2″ 4:00:29

139 139 – SCHELLING Ide Astana Qazaqstan Team 4:04:51

140 142 ▲2 GRADEK Kamil Bahrain – Victorious 4:07:15

141 143 ▲2 NABERMAN Tim Team dsm-firmenich PostNL 4:16:06