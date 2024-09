LIVE Vuelta a España 2024, tappa di oggi in DIRETTA: sarà l’ultima occasione per le ruote veloci?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2024. Forse l’ultima occasione per gli sprinter

La partenza avverrà da Arnuero e il percorso porterà fino a Santander, coprendo una distanza di 141,5 chilometri e quasi 2500 metri di dislivello. Le difficoltà principali si presenteranno nella parte centrale della tappa, ben lontane dal traguardo. Si dovrà prima affrontare l’Alto de la Estranguad, un GPM di seconda categoria (5,5 km al 8,7%), seguito subito dopo dal secondo GPM di seconda categoria, l’Alto del Caracol (7,2 km al 6,2%). A partire dai 70 chilometri dalla conclusione, il percorso sarà perlopiù in discesa e pianura, con il traguardo volante di Arce e la possibilità di un finale in volata.

Sarà una fuga o volata? Con il ritiro di Wout van Aert, i pochi velocisti rimasti avranno probabilmente l’ultima opportunità per cercare di conquistare la vittoria. Gli sprinter cercheranno di mantenere la corsa compatta per giocarsi la vittoria finale. Kaden Groves, favorito per la Maglia Verde grazie all’assenza del belga, è l’uomo più atteso. I suoi principali avversari saranno Corbin Strong, Pavel Bittner e Arne Marit, che tenteranno di mettergli i bastoni tra le ruote.

