Classifica Vuelta a España 2024, sedicesima tappa: Roglic ha recuperato quasi tutto su O’Connor

Primoz Roglic ha recuperato altri 58” a Ben O’Connor in occasione della sedicesima tappa della Vuelta di Spagna, che si concludeva sull’arrivo in salita di Lagos de Covadonga. Il ciclista sloveno non ha attaccato in montagna, si è limitato a tenere il passo dettato da Enric Mas e Richard Carapaz, ma grazie al guadagno odierno ha ormai completato l’operazione rimonta, dopo che si era ritrovato a cinque minuto di distacco dall’australiano in seconda a una fuga bidone.

Il fuoriclasse balcanico occupa la seconda posizione in classifica generale ad appena cinque secondi da O’Connor, che conserva così la maglia rossa. Primoz Roglic dovrebbe operare il sorpasso alla prossima salita utile ed è il grande favorito per il successo finale. Enric Mas occupa la terza piazza a 1’25”, Richard Carapaz è quarto a 1’46”, Mikel Landa quinto a 2’18”, Davis Gaudu sale in sesta piazza a 3’48” appena davanti a Carlos Rodriguez. Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna dopo la sedicesima tappa.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2024 (dopo la sedicesima tappa)

1 1 – O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 20 20″ 65:09:00

2 2 – ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 6″ 0:05

3 3 – MAS Enric Movistar Team 6″ 1:25

4 4 – CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 12″ 1:46

5 5 – LANDA Mikel Soudal Quick-Step 4″ 2:18

6 7 ▲1 GAUDU David Groupama – FDJ 2″ 3:48

7 8 ▲1 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 3:53

8 9 ▲1 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 4:00

9 6 ▼3 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 4:27

10 10 – SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates 8″ 5:19

11 11 – YATES Adam UAE Team Emirates 16″ 5:20

12 12 – KUSS Sepp Team Visma | Lease a Bike 4″ 6:25

13 13 – VLASOV Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 8″ 10:03

14 14 – RODRÍGUEZ Cristián Arkéa – B&B Hotels 4″ 10:42

15 15 – DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla10″ 12:25