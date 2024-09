LIVE Paolini-Tauson, WTA Pechino 2024 in DIRETTA: l’azzurra debutta contro la potente danese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del WTA di Pechino tra Jasmine Paolini e la danese Clara Tauson. Primo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici, con la vincente dell’incontro che troverà al terzo turno una tra la giapponese Uchijima e la polacca Linette.

Paolini, ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, arriva a questo appuntamento da numero 5 del ranking WTA. La toscana, splendida protagonista della stagione con le finali colte al Roland Garros e Wimbledon, ed il successo nel WTA 1000 di Dubai, mira a concludere il suo clamoroso 2024 in bellezza sul cemento orientale prima del rientro in Europa.

Dal canto suo Tauson, ventiduenne di Copenhagen (Danimarca), si presenta al secondo turno del torneo cinese a margine della rimonta sulla britannica Dart. Eterna promessa del tennis scandinavo, la danese non ha finora dato fondamento alle attese vissute in patria, ma è rientrata in top 100 dopo una difficile stagione. Dal tennis potente, fa di servizio e risposta le sue principali armi, ma pecca nei movimenti.

La sfida di secondo turno del WTA di Pechino sarà il primo incontro sul Campo Centrale alle 5.00 ora italiana. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!