Quanto può durare il processo di Sinner al TAS? Giocherà con un peso addosso, ma le vittorie sono salve

Un fulmine a ciel sereno. “L’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) conferma di aver presentato giovedì 26 settembre un ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport (CAS) per il caso del tennista italiano Jannik Sinner, giudicato da un tribunale indipendente dell’International Tennis Integrity Agency (ITIA) senza colpa o negligenza per essere risultato positivo per due volte al clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024. La WADA ritiene che la constatazione di “assenza di colpa o negligenza” non sia corretta ai sensi delle norme vigenti. La WADA chiede un periodo di ineleggibilità compreso tra uno e due anni. La WADA non chiede la squalifica di alcun risultato, salvo quella già inflitta dal tribunale di prima istanza. Poiché la questione è ora pendente davanti al CAS, la WADA non farà ulteriori commenti in questo momento“.

Il comunicato della WADA sul caso di Jannik Sinner ha colpito l’attenzione della collettività e ora ci si chiede quale possa essere l’evoluzione della vicenda, viste le richieste avanzate dall’Agenzia mondiale. Nel caso specifico, quindi, si chiede un periodo di sospensione compreso tra uno e due anni. La pena prevista per assunzione involontaria ma con negligenza sarebbe due anni. Si può scendere a un anno se si considerano le diverse attenuanti.

Per contro, la stessa WADA ritiene che non debba essere cancellato alcun risultato da marzo a oggi, al di là dei punti e dei montepremi di Indian Wells cancellati dalla ITIA. Quindi, da questo punto di vista, le vittorie dell’altoatesino non verrebbero toccate.

Pertanto, fino alla decisione del TAS, a cui l’Agenzia antidoping ha fatto ricorso, Sinner potrà regolarmente giocare, anche se non sarà affatto semplice gestire questa situazione che sperava di essersi messo alle spalle. Parliamo di una procedura che può durare non poco. Si parla di settimane, ma più probabilmente di 5/6 mesi, prima che si arrivi a una sentenza. Tempistiche anche legate alle analisi del caso in sé dei legali coinvolti.