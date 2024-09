LIVE Sinner-Jarry, ATP Pechino 2024 in DIRETTA: si gioca ad inizio mattinata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner ed il cileno Nicolas Jarry. Secondo confronto diretto tra i due, con il sudamericano che nel 2019 si impose in due set sull’erba di s’-Hertogenbosch. Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno uno tra il tedesco Jan-Lennard Struff e lo svizzero Stan Wawrinka.

Sinner, ventitreenne altoatesino, si presenta all’appuntamento cinese da campione in carica. La passata edizione lanciò verso la vetta del tennis internazionale il giovane azzurro, che da quel momento non si è più fermato trainando dapprima la nazionale alla vittoria della Coppa Davis, ed inanellando poi i suoi primi due titoli Slam con le vittorie dell’Australian Open e dello US Open.

Dal canto suo Jarry, ventottenne di Santiago (Cile), dopo aver sorprendentemente raggiunto la finale nel Masters 1000 di Roma ha d’improvviso smarrito la sua stella. Il possente sudamericano da quel momento ha collezionato ben 7 sconfitte al primo turno, trovando il successo soltanto all’esordio in quel di Chengdu, prima di lasciare strada alla meteora russa Kachmazov.

Il match di primo turno dell'ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner ed il cileno Nicolas Jarry sarà il terzo incontro sul Campo Centrale a partire dalle 5.00 italiane dopo Osorio-Tomljanovic (WTA) e Zhou-Kotov.