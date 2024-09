Dominio olandese nella finale femminile del basket in carrozzina alle Paralimpiadi, USA sconfitti senz’appello

Bis olandese alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Dopo Tokyo, i Paesi Bassi conquistano la medaglia d’oro anche in terra francese nel basket in carrozzina femminile, sconfiggendo in maniera molto netta gli Stati Uniti nell’ultimo atto al Palais Omnisports di Bercy. 63-49 il punteggio a favore delle orange, trascinate dai 23 punti e 12 rimbalzi di Bo Kramer. Doppia doppia anche per Mariska Beijer (22 e 10), mentre in casa USA non c’è molto seguito rispetto ai 17 punti di Rose Hollermann.

Ed è proprio di Hollermann tutta la prima metà del quarto d’apertura, con lei che fa la voce grossa nell’8-1 con cui gli USA cercano di dare l’avvio a un match secondo i propri binari, anche tenendo a basso punteggio le olandesi. Il problema è che le orange si riprendono dal blackout e recuperano, anche se dopo 10′ è ancora 8-12 Stati Uniti. Nel secondo periodo, però, si accende Beijer che prima rimette la situazione in parità e di fatto è lei che, insieme a de Booij, regala alle compagne il 31-24 dell’intervallo.

Reggono abbastanza a lungo le americane al rientro sul parquet, ma questo accade fino a metà della terza frazione, perché pur se Schneider e Murray si mettono a tenere in piedi la causa americana fino al 40-35, poi entra in campo Kramer e cala la notte per il team USA: 48-37 a 10′ dal termine. Il resto è puro Kramer time, perché non c’è più nient’altro da opporre a questa giocatrice di altissima classe che trascina i Paesi Bassi a un’altra medaglia d’oro.

Terzo posto raggiunto dalla Cina, che batte per 65-43 il Canada in una finale per il bronzo che di fatto non comincia mai, per sostanziale assenza dal campo delle nordamericane. All’atto pratico, è la ripetizione del podio di Tokyo, solo che questa volta Cina e USA si sono scambiati il posto.