Medagliere Paralimpiadi Parigi 2024: Cina in fuga, Italia ottava con 5 ori e 18 podi

Le Parlimpiadi di Parigi 2024 si disputeranno da giovedì 29 agosto a domenica 8 settembre. La capitale della Francia ospita i Giochi per undici giorni, a distanza di qualche settimana dalle Olimpiadi. Si disputeranno 549 gare da medaglia e dunque verrà assegnato un totale di 549 medaglie d’oro (salvo pari merito).

Alle Paralimpiadi di Parigi 2024 saranno presenti 22 sport: bocce, calcio a 5, goalball, tiro con l’arco, atletica, badminton, canoa, ciclismo, sport equestri, judo, sollevamento pesi, canottaggio, nuoto, tennistavolo, taekwondo, triathlon, tiro a segno, sitting volley, basket in carrozzina, scherma, rugby, tennis.

L’Italia vuole essere assoluta protagonista dopo l’eccellente bottino di Tokyo 2020: 14 ori, 29 argenti, 26 bronzi e 69 medaglie complessive, utili per acciuffare il nono posto nel medagliere. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per regalarci grandi soddisfazioni e tenere altissimo il tricolore. Di seguito il medagliere delle Paralimpiadi di Parigi 2024 aggiornato in tempo reale.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI PARIGI 2024