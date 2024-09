Paralimpiadi, Domiziana Mecenate e Ndiaga Dieng saranno i portabandiera nella Cerimonia di chiusura

Questa sera (ore 20.00) lo Stade de France sarà teatro della cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici di Parigi. Un’occasione in cui potranno sfilare i 4.400 atleti partecipanti a questa rassegna e ci sarà anche il canonico passaggio di consegne tra la capitale francese e Los Angeles, in vista dell’edizione del 2028. La cerimonia sarà seguita da un grande concerto electro con una ventina di artisti electro transalpino.

La prima edizione dei Giochi ospitata nella Ville Lumière ha riscosso successo, con diversi momenti iconici. L’arciera britannica Jodie Grinham è diventata la prima atleta in assoluto a vincere una medaglia paralimpica mentre era incinta o l’atleta di taekwondo Zakia Khudadadi si è messa al collo la prima medaglia in assoluto per la Squadra Paralimpica Rifugiati.

In casa Italia è stata un’edizione strepitosa, con il sesto posto nel medagliere assoluto condita da 24 ori, 15 argenti e 32 bronzi. 71 medaglie che possono sicuramente inorgoglire il movimento paralimpico nostrano. Miniera di ori e di podi è stato il nuoto, con la formazione guidata da Riccardo Vernole che ha conquistato 16 ori, 6 argenti e 15 bronzi (37 medaglie).

Questa sera, i nostri atleti sfileranno a partire dalle 20:30 e a sventolare il Tricolore ci saranno i due più giovani quarti posti della spedizione nostrana: Domiziana Mecenate (nuoto) e Ndiaga Dieng (atletica). In questo modo si saluterà Parigi.