MotoGP, GP Indonesia 2024: numeri, statistiche, curiosità. Oliveira e Bagnaia i due vincitori di Mandalika

La MotoGP si sposta viepiù verso Oriente, che nel fine settimana diventerà davvero Estremo. Dall’India all’Indonesia. La radice del nome sarà anche la stessa, ma il viaggio è lunghissimo. Non si cambia solo emisfero, bensì anche contesto. Da una inquinata e frenetica megalopoli, si passa agli incantati scenari di un resort tropicale.

Domenica 29 settembre assisteremo alla quinta edizione del Gran Premio d’Indonesia, la terza a disputarsi nel nuovissimo autodromo di Mandalika. Come nel 2023, si corre in questa fase dell’anno solare. Nel 2022, viceversa, si gareggiò a marzo. Si spera che con il meteo possa andare bene come dodici mesi orsono, quando non vi fu alcun problema. Nel caso marzolino, invece, ci furono piogge torrenziali.

Si è detto quinta edizione, ma terza a Mandalika. Esistono, infatti, due precedenti negli anni ’90 andati in scena nella pista di Sentul. L’allora presidente indonesiano Suharto coltivava il sogno di portare la F1 sull’Isola di Java e il Motomondiale avrebbe dovuto rappresentare il “biglietto da visita” per convincere Bernie Ecclestone. La crisi finanziaria asiatica del 1997 tarpò le ali al progetto, ma l’Indonesia ha continuato a considerare il motorsport come un eccellente incentivo al turismo. Ecco spiegato perché il nuovo tracciato è stato edificato proprio a Lombok…

MANDALIKA 2022

Si corre a fine marzo e l’edizione è sofferta. L’asfalto, rifatto in fretta e furia dopo essersi rivelato inadeguato durante i test di febbraio, da’ ancora problemi. Inoltre l’appuntamento viene caratterizzato da forti acquazzoni che flagellano soprattutto la MotoGP, influendo però anche sulla distanza percorsa dalla Moto2.

Nella classe regina vince Miguel Oliveira (Ktm) davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) a Johann Zarco (Ducati). Nella categoria cadetta si impone a sorpresa il thailandese Somkiat Chantra, mentre nell’unica gara lineare – quella di Moto3 – si afferma l’italiano Dennis Foggia.

MANDALIKA 2023

Lo spostamento a metà ottobre è propizio in ottica meteo, poiché il weekend è benedetto dal Sole e dal caldo. Inoltre il manto della pista, di nuovo rifatto da capo, stavolta è all’altezza della situazione. Si vive, dunque, un’edizione tranquilla.

In MotoGP trionfa Francesco Bagnaia (Ducati), che precede Maverick Viñales (Aprilia) e Fabio Quartararo (Yamaha). In Moto2 il successo arride Pedro Acosta, mentre in Moto3 festeggia il brasiliano Diogo Moreira.