MotoGP su TV8: orari GP Indonesia 2024, il programma in chiaro dal 27-29 settembre

Il Gran Premio di Indonesia sarà il quindicesimo dei venti appuntamenti da cui è composto il Mondiale 2024 di MotoGP, Moto2 e Moto3. Si apre la fase estremorientale della stagione, quella sovente cruciale per determinare il nome del Campione del Mondo.

Mandalika è un tracciato di recentissima costruzione, essendo stato edificato tra il 2019 e il 2021. Nonostante sia stato denominato “Street Circuit”, non ha nulla di “Stradale”. È piuttosto corto (4.313 metri) e sinora ha sempre generato qualche grattacapo a causa del suo asfalto. La situazione è comunque migliorata progressivamente.

Si scenderà in pista da venerdì 27 a domenica 29 settembre. Ovviamente, essendo in Estremo Oriente, il fuso orario sarà particolarmente marcato. Quali saranno le tempistiche precise di una gara che si terrà in una sorta di paradiso tropicale e come seguire il GP di Indonesia 2024 di MotoGP in TV?

MOTOGP – PROGRAMMA GP INDONESIA 2024

VENERDÌ 27 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3.00-3.35, Moto3, Prove libere

Ore 3.50-4.30, Moto2, Prove libere

Ore 4.45-5.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 7.15-7.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 8.05-8.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 9.00-10.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 28 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2.40-3.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 3.25-3.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 4.10-4.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 4.50-5.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 5.15-5.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 6.50-7.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 7.15-7.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 7.45-8.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 8.10-8.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 9.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 29 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 6.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 7.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 9.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP INDONESIA 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Indonesia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento indonesiano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Indonesia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 28 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4.50-5.30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 6.50-7.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 7.45-8.25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 9.00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 29 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 9.00, Differita GRAN PREMIO Moto3

Ore 10.20, Differita GRAN PREMIO Moto2

Ore 12.00, Differita GRAN PREMIO MotoGP