Perché Luna Rossa-Ineos hanno ‘pareggiato’: regata cancellata, colpo di fortuna per gli italiani

Va in archivio con un nulla di fatto la giornata odierna a Barcellona tra Luna Rossa e Ineos Britannia nell’ambito delle Finali di Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup. Il programma di oggi prevedeva lo svolgimento di due regate, ma il poco vento ha congelato di fatto la serie sul punteggio di 1-1 (maturato dopo i primi match race di giovedì).

In realtà, dopo un’attesa di due ore (in cui il vento non superava stabilmente il limite minimo di 6,5 nodi sul campo di regata catalano), gara-3 è cominciata regolarmente alle ore 16.10 con un’ottima partenza del team britannico che ha completato la prima bolina con 19″ di vantaggio sulla barca italiana. La situazione si è ribaltata nel primo lato di poppa con il sorpasso del team Prada Pirelli, ma Ben Ainslie e compagni hanno risposto prontamente dimostrando una velocità impressionante e riprendendosi la posizione.

Il vantaggio di Ineos è lievitato nella seconda bolina (1’28” al terzo gate), ma il vento ha cominciato a calare rendendo sempre più delicate le manovre ed il volo di entrambi gli AC75. Luna Rossa è stata la prima a cadere dai foil nel corso della terza e ultima bolina, ma poco più tardi anche Britannia ha perso l’assetto ideale in uscita da una virata dovendo procedere in modalità dislocante.

A quel punto, con i britannici nettamente avanti rispetto agli uomini di Max Sirena, è diventato decisivo il limite di tempo imposto per completare la regata. Da regolamento infatti il match race non può durare più di 45 minuti. Ineos non è riuscita a raggiungere il traguardo prima dello scadere del conto alla rovescia, quindi gara-3 è stata annullata e la serie resta in pareggio sull’1-1.