‘La strambata’ di Vegliani: “Non penso che Ineos sia superiore a Luna Rossa. Ma in manovra qualcosa guadagna”

UNA REGATA CHE NON HA OFFERTO UN BELLO SPETTACOLO

Queste regate sono schiave della televisione: le vogliono fare a tutti i costi. Ma secondo me questo non fa bene. Aspettare 2 ore e poi vedere una regata che non finisce non fa bene all’evento, è una iattura. Ci vorrebbe qualcuno che avesse il coraggio di dire che non c’è il vento giusto. Sapevano che il vento sarebbe durato solo 30-40 minuti.

LUNA ROSSA FORTUNATA

È stata fortunata. Quando le barche volavano non è mai stata nella fase giusta. Però quando hanno superato in poppa i britannici, e poi sono stati ri-superati, lì c’è stato un calo di vento e gli altri gli sono passati sopra. Avevano fatto un recupero meraviglioso. Poi la regata non ha avuto più significato da quel momento.

LA MODALITÀ DISLOCANTE

Col vento che c’era alla fine, nessuna barca navigava. Forse un 470 o una tavola, ma una barca di 20 metri non va con 4 nodi.

INEOS SUPERIORE A LUNA ROSSA?

Non ho mai avuto questa sensazione che sia più veloce. Si diceva lo stesso anche con tanto vento, poi abbiamo visto che non era così.

MA QUEL SORPASSO A VELOCITÀ DOPPIA…

Chi è sopravento, toglie il vento all’altra barca e la sorpassa. La verità è che se il vento non è regolare, non bisogna partire.

LUNA ROSSA A QUESTO PUNTO VA MEGLIO CON VENTO SOPRA I 10 NODI?

Per Luna Rossa pare che sia così, ma avere più di 10 nodi è un bene anche per la regata.

INEOS HA QUALCOSA IN PIÙ NELLE PARTENZE

Ineos ha vinto tante partenze, è vero. Ad Auckland Luna Rossa aveva il vantaggio del doppio timoniere, che soprattutto in partenza faceva la differenza. Ineos, sia in gara-2 sia oggi, era sempre nella posizione più favorevole dopo la partenza. Sono riusciti a stare sempre in fase.

NEOZELANDESI PREOCCUPATI

Io credo che Luna Rossa non sia mai stata così forte, però anche Ineos non era così forte nel 2021. Chi vince la Louis Vuitton Cup, poi potrebbe far vedere i sorci verdi ai neozelandesi, che sono seriamente preoccupati.

INEOS GUADAGNA SU LUNA ROSSA IN MANOVRA

Ineos sembra guadagnare su Luna Rossa, questo un po’ si era visto anche l’altro giorno. Si è notato di più con meno vento.

LUNA ROSSA, BISOGNA RIFLETTERE

E se oggi avessero sbagliato le vele? Sono stati troppo fuori fase. Sicuramente delle riflessioni le faranno questa sera. L’equipaggio è forte, la barca è veloce. Ci sono dei particolari che non quadrano.

IL PRONOSTICO DOPO OGGI

Per me rimane 50 e 50.

LUNA ROSSA UN PO’ PIÙ PREOCCUPATA?

Fino adesso non ho visto preoccupazione, il linguaggio del corpo dei velisti è stato più che positivo.