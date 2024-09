LIVE Italia-Brasile, Coppa Davis 2024 in DIRETTA: primo singolare punto per punto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo singolare di Italia-Brasile, prima partita della fase a gruppi di Coppa Davis a Bologna 2024!

SI PARTE! L’Italia campione in carica fa il suo esordio direttamente alla seconda fase, quella a gironi, che l’anno scorso fu un ostacolo durissimo da superare. Anche quest’anno, gli azzurri fanno a meno delle punte di diamante, schierando comunque 3 giocatori all’interno della top 50 ATP e una delle migliori coppie di doppio della stagione.

I PRECEDENTI:

1965, Italia-Brasile 3-2 – 2°Turno Europa, Milano

1967, Italia-Brasile 1-3 – Semifinale Europa, Napoli

1992, Brasile-Italia 3-1 – Quarti World Group, Maceio

1993, Italia-Brasile 4-1 – 1°Turno World Group, Modena

La Nazionale verde–oro è, sulla carta, la squadra più debole del raggruppamento emiliano. Il giovanissimo di belle speranze Joao Fonseca non può essere pronto per questo tipo di palcoscenici e, con l’assenza di Thiago Seyboth Wild, impegnato in un Challenger a Stittino (POL), si ha l’impressione che il Brasile possa giocarsela con il Belgio per un platonico 3° posto. GLi altri due singolaristi sono Thiago Monteiro e Felipe Meligeni-Alves, che nella giornata giusta potrebbero dare fastidio agli azzurri, se questi ultimi dovessero sentire oltremodo la pressione di difendere i colori azzurri.

Tutto ciò, chiaramente, appare sulla carta ma dovrà essere confermato sul campo. Ricordiamoci il 2023, quando il Canada veniva visto come fanalino di coda, e finì per vincere il raggruppamento, infliggendoci un pesante 0-3. Quest’anno è obbligatorio iniziare bene, in un tie che vedrà 2 tra Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini sfidare Monteiro e Fonseca, in quest’ordine di classifica. Chiunque giochi tra il romano e il ligure, sfiderà Monteiro per ragioni di classifica. Il doppio, vedrà impegnato uno specialista come Marcelo Melo, a fianco probabilmente di Matos, in una coppia che non sarà facile da domare.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del primo singolare di Italia-Brasile, prima partita della fase a gruppi di Coppa Davis a Bologna 2024. Il via alle 15, vi aspettiamo!