LIVE Italia-Brasile, Coppa Davis 2024 in DIRETTA: doppio con Bolelli e Vavassori

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del doppio che chiuderà il match valevole per il gruppo A di Coppa Davis 2024 tra Italia e Brasile. I detentori del trofeo capitanati da Filippo Volandri vanno a caccia del pass per le Finals di Malaga orfani di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ma si presentano in quel di Bologna con una formazione di tutto rispetto.

Capitan Volandri può contare tra gli altri su una delle migliori coppie al mondo di doppio, ovvero quella composta da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori. Gli azzurri, se necessario, scenderanno in campo per ottenere il punto necessario di ogni sfida. Ricordiamo che la formula corrente della Coppa Davis prevede soltanto tre incontri al meglio dei tre set, con il doppio a chiudere le ostilità.

Brasile che invece dovrebbe affidarsi a Marcelo Melo e Rafael Matos, coppia di sicuro affidamento che potrebbe creare qualche insidia ai finalisti del Roland Garros 2024. Da ricordare inoltre che i capitani hanno facoltà di poter cambiare i componenti del doppio anche al termine dei due singolari.

La sfida di doppio tra Italia e Brasile sarà il terzo incontro a partire dalle 15.00 e si terrà all’Unipol Arena di Bologna. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e forza azzurri!